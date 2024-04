Spuntano indiscrezioni su Fedez, che ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram. Perché c’entrano Naska e Luis Sal?

Fedez ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram. Questa notizia è ormai di pubblico dominio ed è stata confermata anche dalle “indagini” portate avanti sui social dagli stessi fan dei Ferragnez. Quello che però sta facendo discutere è il coinvolgimento in questo blocco di altre persone, tutte molto note. C’entrerebbe innanzitutto Naska, il rapper con il quale Fedez fu protagonista di una rissa circa un mese fa. Inoltre, a quanto pare, la cosa sarebbe legata anche a Luis Sal. Cosa c’entra tutto questo? Non ci resta che andare a scoprire insieme l’intricata rete di legami social e non che sta causando questo ennessimo caos nella vita privata di quelli che furono i Ferragnez.

Fedez ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram: c’entrano Naska e Luis Sal?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da quanto emerso da una piccola indagine condotta dagli stessi fan dei Ferragnez sui social, Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero bloccati su Instagram perché oltre a non seguirsi più sono anche scomparsi i rispettivi tag dalle fotografie postate nel corso negli anni.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato Fedez a togliere per primo il “segui” a Chiara Ferragni e poi a bloccarla.

Fin qui è notizia di oggi, però nel frattempo si parla anche del fatto che possa entrarci il rapper milanese Naska. Secondo Dagospia, infatti, alla radice ci sarebbero degli atteggiamenti della Ferragni nei confronti dell’artista milanese, con il quale circa un mese fa Fedez arrivò allo scontro fisico durante la presentazione del nuovo disco di Tony Effe. Il noto sito di gossip parla di una sorta di flirt tra Naska e Chiara Ferragni, mentre altri parlano generalmente di “atteggiamenti”.

Anche perché, due anni fa, Chiara Ferragni e Naska avrebbero postato una foto simile sulla neve delle montagne in Svizzera, dove erano insieme, entrambi con addosso lo stesso cappello con le orecchie da coniglio… Da qui l’ipotesi che tra i due ci sia stato un vero e proprio flirt.

Ma nella storia, a quanto pare, c’entra anche Luis Sal, che giusto una settimana fa era proprio insieme a Naska… Il mistero, ad ogni modo, si infittisce. Anche perché da un’analisi dei social di Naska emerge che è fidanzato da un po’ con la modella Nina Malara (che Chiara Ferragni segue a sua volta su Instagram).

Insomma, il mistero si infittisce. Di certo c’è solo una cosa: Fedez ha bloccato Chiara Ferragni sui social!

Photo Credits: Kikapress