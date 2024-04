Marika Abbonato “accusata” durante Uomini e Donne per quel bacio scambiato con il tronista Daniele: cosa è successo dopo sul web.

È bastata una frase pronunciata tra due ragazze nel corso di Uomini e Donne per gettare il caos sul programma, per via del bacio scambiato tra Marika Abbonato e Daniele. Quello che hanno detto in studio Valery e Gaia, infatti, è risuonata come un’accusa molto grave nei confronti della corteggiatrice del trono televisivo, tanto da aver fatto scatenare il popolo dei telespettatori sul web. Ma di cosa si tratterà mai? Che tipo di accusa è stata mossa alla ragazza? E perché pare che nessuno sia intervenuto durante il programma per prenderne le difese? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Gaia e Valery insultano Marika a Uomini e Donne: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Valery è stata eliminata dal tronista Daniele, che però aveva baciato Marika in uscita.

La risposta è stata tremenda, tanto che Valery ha detto, rivolta alla ragazza: “Come dice Gaia, sei anche una facile, perché una che dopo tre volte si bacia con uno e neanche lo conosci“.

È bastato tanto a far scatenare il caos sul web. Isabella Benanti, ad esempio, ha pubblicato un video nel quale ha detto: “Questa cosa, vi giuro, mi ha creato un fastidio. Perché è deprimente che siamo a questi livelli dopo tutti questi anni. Perché sono piccole cose che sono segnali di grandi disagi e mentalità di fondo. Lui bacia una tizia e lei diventa bot…a. Ve lo giuro, non ce la posso fare. Le prime maschiliste sono certe donne“.

E qualcun altro ha scritto: “Mi son persa che oggi, anno 2024, due donne abbiano dato della poco di buono(in tv)ad un’altra donna perchè ha osato dare un bacio al tronista a cui invece nn viene rivolto nessun epiteto. Voi siete la vergogna del genere femminile non lei. Tornate nel Medioevo“.

Cosa è successo sul profilo Instagram di Marika Abbonato dopo l’insulto ricevuto in puntata: la reazione sui social della corteggiatrice

Nel frattempo, su Instagram, in molti hanno voluto offrire la propria solidarietà a Marika. Tra un “Tutta la mia solidarietà per questa ragazza dolce e intelligente! Ti hanno trattata malissimo, sei l’unica intelligente in quello studio, capace di ragionare, ti prego scappa” e un “Mi dispiace per come tutto lo studio ti abbia additata come poco di buono e nessuno abbia avuto il buon senso di difenderti. Sappi solo che chi ha fatto una bruttissima figura sono loro, tu non hai fatto nulla di male“, i messaggi di supporto sono veramente tanti.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications