Avete ceduto agli stravizi durante la Pasqua? Ecco come rimettersi in forma e ritrovare la linea in modo semplice e veloce

In questi giorni di Pasqua restare ligi alla dieta è stato sicuramente difficile, con colombe e uova di cioccolato che circolavano per casa. Tuttavia rimettersi in forma potrebbe non essere troppo complicato: ecco alcuni consigli.

Dieta dopo Pasqua semplice e veloce: come rimettersi in forma prima dell’estate

Come prima cosa è bene bere molta acqua in modo tale da aiutare a drenare i liquidi. Bere un bicchiere di acqua e limone prima di fare colazione (una mezz’oretta prima) aiuta a riattivare il metabolismo e a favorire la perdita di peso. Durante la giornata bevete tisane depurative e drenanti e tenetevi lontani dai dolci. Eliminate le tentazioni da casa! Cercate di non mangiare dolci nei giorni successivi agli stravizi in modo tale da dare al vostro corpo la possibilità di disintossicarsi dagli zuccheri.

Ricordatevi di fare un po’ di movimento, limitare le quantità di sale e non saltare i pasti. Se l’obiettivo è quello di perdere 1 o 2 chili non sarà difficile e non servirà nemmeno seguire una vera e propria dieta. Basterà scegliere cibi sani e freschi ed evitare anche i piccoli peccati di gola. Per 3/4 gironi cercate di seguire un regime alimentare ipocalorico; in questo modo ritrovare la forma dopo Pasqua non sarà così difficile.

Crediti foto@Shutterstock