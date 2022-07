I cibi che fanno bene agli occhi: mangia questi 8 alimenti per la vista

La salute degli occhi passa non solo attraverso una buona scelta delle lenti ma anche degli alimenti. Ecco 8 cibi amici della vista

Prendersi cura dei propri occhi è importante sia per proteggere la vista che evitare l’insorgere di possibili patologie e disturbi. Scegliere con attenzione le lenti degli occhiali è importantissimo sia che siano da vista che da sole. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e sono state messe a punto lenti in grado di proteggere dai raggi UV, ma anche da quelli provenienti dagli schermi luminosi.

È stato stimato che passiamo solo il 10% della giornata con gli occhi chiusi, e spesso quando li abbiamo aperti stiamo una media di 8-10 ore davanti a dispositivi elettronici. Per questo, sia che siate miopi, astigmatici, presbiti o che abbiate una vista perfetta, se passate molte ore al computer può essere utile indossare occhiali con lenti chiare e filtro da luce blu.

Ma la salute degli occhi passa anche attraverso l’alimentazione. Ci sono cibi che possono non solo aiutare ala salute complessiva del nostro corpo, ma anche quella della nostra vista e dei nostri occhi.

“Prendersi cura della salute dei propri occhi diventa quindi essenziale e adottare alcune strategie specifiche, a partire da una maggior conoscenza degli alimenti, può aiutarci a migliorare la nostra salute visiva e a prevenire l’insorgenza di alcuni disturbi della nostra vista” Prof. Paolo Nucci, Ordinario di Oftalmologia all’Università Statale di Milano.

I cibi amici degli occhi

8 sono gli alimenti da tenere in considerazione, tra cui alcuni super noti come le carote. Queste infatti contengono betacarotene, che gioca un ruolo importante nella prevenzione della cataratta e nella protezione della cornea. Per questo motivo anche zucca, mango e albicocche sono cibi amici degli occhi.

Gli spinaci ma anche cavolo bietola e sedano (ovvero le verdure a foglia verde) sono alleate della vista grazie alla presenza di luteina e zeaxantina. Si tratta di due antiossidanti presenti anche nella retina e nel cristallino; questi alimenti sono ottimi per prevenire la secchezza oculare, e proteggere gli occhi dall’effetto dei raggi del sole.

Tra i cibi che fanno bene agli occhi non poteva mancare il pesce. Salmone, sardine, sgombro sono ricchi di omega 3, un prezioso alleato nella prevenzione della degenerazione maculare legata all’età e alla secchezza oculare.

I Kiwi sono ricchi di vitamina C e questa li rende un potente antiossidante: aiuta infatti la produzione di collagene che aiuta a mantenere sani i muscoli oculari e i vasi sanguigni. Sono quindi ottimi contro cataratta e la degenerazione maculare. Tra la frutta amica degli occhi troviamo anche pompelmo, arance, fragole, lamponi e ribes nero.

Nella prevenzione delle malattie della macula e contro la cataratta, anche le noci, gli arachidi e le nocciole, sono utili. Sono infatti ricchi di Omega 3, minerali antiossidanti, e vitamina del gruppo B ed E.

Tra gli alimenti che fanno bene alla nostra salute visiva troviamo anche l‘olio extravergine d’oliva (grazie alla vitamina E, agli omega 3 e 6) e l’acqua. Una scarsa idratazione può generare secchezza oculare, accompagnata da una sensazione di bruciore pungente. Inoltre può essere la causa di una visione offuscata.

Infine il latte. Questo alimento è ricco di vitamina A che rafforza la congiuntiva e contrasta la fotofobia o l’intolleranza alla luce.

Attenzione agli zuccheri e alla scelta delle lenti

Come sottolinea Hoya, azienda di primo piano nel settore delle lenti da vista, è bene non eccedere con zuccheri, grassi e sale che possono favorire l’insorgenza di patologie oculari. Inoltre è bene prendersi cura degli occhi fin da piccoli. Nell’infanzia sono fondamentali nutrienti come vitamina A e C, flavonoidi, carotenoidi, Omega 3, passare diverse ore all’aria aperta e limitare l’uso dei dispositivi elettronici.

Tutto questo deve essere ovviamente accompagnato ove necessario dalla scelta della giusta lente da vista. Come dicevamo la scienza anche in questo settore ha fatto passi da gigante, tanto che Hoya ha sviluppato una innovativa lente da vista in grado di correggere la miopia rallentandone la progressione nei bambini tra i 6 e i 13 anni. Si tratta delle lenti MiyoSmart che permettono un rallentamento fino al 60% della progressione della miopia; in Italia interessa circa un milione e mezzo tra bimbi e adolescenti.

Anche tutti quegli adulti che si trovano a fare i conti con la presbiopia, possono trovare benefici dall’alimentazione e ovviamente dall’uso di buone lenti. In questo settore Hoya ha sviluppato Hoyalux iD MySelf una linea di lenti progressive di nuova generazione e a elevato livello di personalizzazione, capaci di offrire un adattamento rapido e comfort ottimale, sia nella visione da vicino che in quella da lontano.

