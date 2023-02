Vestiti con cotone riciclato: cosa significa e tutti i vantaggi di questo tessuto

Avete mai sentito parlato di cotone riciclato o rigenerato? Ecco quali sono i vantaggi dell’utilizzo di questo tessuto eco-friendly.

Sapevate che anche il mondo dell’abbigliamento può essere estremamente sensibile ai temi della sostenibilità e dell’impatto ambientale? Non a caso, il settore della moda sta recuperando antiche tecniche di rigenerazione dei tessuti, tra cui quelli di cotone. Ma cos’è davvero il cotone riciclato (o rigenerato)? E perché il suo utilizzo è tanto importante per l’ambiente?

Cotone Riciclato: come funzionano le tecniche di rigenerazione dei tessuti

Andiamo con ordine e partiamo con il dire che il cotone è senz’altro il materiale tessile più utilizzato nell’abbigliamento. La sua produzione è tuttavia particolarmente dispendiosa in termini di acqua, basti pensare che per produrre una sola maglietta di cotone ne serve tanta quanto basta per dissetare una persona adulta in due anni e mezzo.

Per questo motivo, l’industria ha trovato un modo eco-friendly per utilizzare meno cotone “nuovo”, sfruttando anche altri rifiuti riciclabili come la plastica. In poche parole, il cotone rigenerato unisce gli scarti di produzione, i ritagli dell’industria o provenienti da vecchi capi a fibre plastiche derivanti dal riciclo (principalmente polietilene proveniente dalle bottigliette in plastica)

In questo modo si ottiene un nuovo tessuto morbido e resistente, pronto ad essere utilizzato per creare nuovi capi comodi e pratici. Il tessuto rigenerato, inoltre, porta una serie di benefici all’ambiente abbassando lo sfruttamento agricolo, l’utilizzo d’acqua e lo stesso impatto.

OVS vince il Premio Bilancio di Sostenibilità

Non è un caso che siano numerose le iniziative messe in campo nel mondo della moda da parte di brand di tutto il mondo. Tra esse spiccano quelle di OVS, che dal 2015 ha messo la strategia di sostenibilità al centro dei suoi progetti grazie a una collaborazione con Nativa

L’iniziativa ha portato la celebre azienda ad utilizzare cotone certificato proveniente da coltivazioni garantite da Better Cotton Initiative. In alternativa, però, l’utilizzo di cotone biologico riciclato è entrato pienamente tra le produzioni di OVS che, in questo modo, ha trovato il modo di mantenere alti gli standard produttivi in maniera altamente sostenibile

Non a caso, il Bilancio di Sostenibilità di OVS 2022 è al primo posto del Premio Bilancio di Sostenibilità ideato da Corriere della Sera e Bologna Business School.

Photo Credits: Shutterstock