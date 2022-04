Dieta di coppia, così hanno perso 90 kg insieme: il trucco che gli ha cambiato la vita

Due innamorati hanno provato la dieta di coppia e i risultati sono stati eccellenti. Ecco la loro storia e come sono riusciti nell'impresa.

Avete mai provato la dieta di coppia? Se è vero che mal comune mezzo gaudio, perché non condividere con qualcuno il difficile percorso di perdita di peso? D’altronde la primavera è ormai entrata nel vivo, iniziamo a liberarci dei maglioni pesanti e la prova costume non è così lontana. La storia che vi raccontiamo oggi è un esempio di costanza e determinazione. Il tutto moltiplicato per due.

Dieta di coppia: la toria di John e Charlotte

Sappiamo bene che accumulare chili fa male all’organismo. Non è solo una questione estetica, ma proprio di salute. L’alimentazione e lo stile di vita fanno tanto in questo senso, e lo hanno capito anche due innamorati. Sui social hanno documentato la propria dieta di coppia e i risultati sono stati incredibili.

I protagonisti sono John Clark e Charlotte Deniz, di 42 e 37 anni. Il loro peso, come riporta il sito Inran.it, era diventato un problema di salute e anche un profondo disagio. Pensate che non riuscivano più a trovare vestiti della loro taglia.

Era tempo di interrompere questo brutto incantesimo e la coppia ha optato per una dieta di coppia. Nello specifico tutto è iniziato quando John Clark, intenzionato a trovare una soluzione, ha iniziato a studiare l’argomento nutrizione sui libri in biblioteca. Dopo essersi fatto una certa cultura in materia ha provato a introdurre dei cambiamenti nella propria routine quotidiana. Una volta appreso il giusto equilibrio delle calorie e la giusta combinazione di pasti, tutto è cambiato.

Come funziona la dieta di coppia

La cosa bella è che l’uomo è riuscito a trascinare con sé anche la compagna e così i due si sono cimentati in una dieta di coppia. Come hanno fatto? Ogni domenica hanno preparato i pasti per la settimana. Parliamo di insalatone, oppure curry e avena durante la notte. Piccoli e semplici pasti da preparare e conservare in frigorifero hanno dato loro modo di perdere fino a 90 Kg.

Quando Charlotte Deniz ha iniziato a vedere i risultati sul compagno, non ha esitato e si è unita ben volentieri in questo percorso fatto certamente di sacrifici ma anche di risultati eccellenti.

