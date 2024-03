Scopri i preziosi consigli su come affrontare le festività Pasquali in modo sano ed equilibrato

Dieta prima di Pasqua per godersi qualche sgarro senza sentirsi in colpa. A differenza del Natale il periodo delle festività pasquali è ben più limitato. Si tratta solo di due giorni, dunque è più probabile che le abbuffate facciano meno danni di quelle che ci concediamo tra Natale e Capodanno. Chi volesse avere la coscienza pulita e godersi uova di cioccolato, pastiere e timballi vari senza problemi può però fare una rapida dieta per arrivare in forma al giorno di Pasqua. Bastano 3 giorni per arrivare in forma alle feste. Vediamo come.

LEGGI ANCHE:– SEI A DIETA? MANGIARE LA LASAGNA POTREBBE AIUTARTI. NON STIAMO SCHERZANDO. ECCO PERCHÉ DOVRESTI FARLO

I consigli dell’esperto

Il dott. Savarese sul suo sito offre consigli su come affrontare il periodo delle festività Pasquali. Sottolinea l’importanza di celebrare le festività e di concedersi un pasto libero, mantenendo il buon senso e moderando le porzioni per evitare eccessi. L’esperto propone un esempio di menù pasquale, con suggerimenti per antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e bevande.

Raccomanda inoltre di bere molta acqua e di optare per tisane digestive in caso di sensazione di pesantezza. Fornisce anche una dieta depurativa ipocalorica da seguire prima e dopo le festività, con indicazioni dettagliate per colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. In sintesi, I consigli più importanti forniti dal Dott. Nicola Savarese per il periodo pasquale includono:

Moderazione nei pasti festivi : pur celebrando le festività, sottolinea l’importanza della moderazione nei pasti, evitando gli eccessi e gestendo bene le porzioni per evitare sensazioni di gonfiore e difficoltà di digestione.

: pur celebrando le festività, sottolinea l’importanza della moderazione nei pasti, evitando gli eccessi e gestendo bene le porzioni per evitare sensazioni di gonfiore e difficoltà di digestione. Dieta depurativa : propone una dieta depurativa ipocalorica da seguire prima e dopo le festività, finalizzata a compensare gli eccessi alimentari. Questa dieta è composta principalmente da alimenti leggeri e ricchi di fibre, come verdure cotte e a foglia verde, pesce magro, frutta fresca e frutta secca.

: propone una dieta depurativa ipocalorica da seguire prima e dopo le festività, finalizzata a compensare gli eccessi alimentari. Questa dieta è composta principalmente da alimenti leggeri e ricchi di fibre, come verdure cotte e a foglia verde, pesce magro, frutta fresca e frutta secca. Assunzione di acqua : raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto durante i giorni festivi, per favorire l’idratazione e il benessere generale.

: raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto durante i giorni festivi, per favorire l’idratazione e il benessere generale. Utilizzo di tisane digestive: Suggerisce l’uso di tisane digestive, come quella a base di menta, limone e zenzero, per favorire la digestione e alleviare sensazioni di pesantezza dopo i pasti.

Questi consigli mirano a promuovere un approccio equilibrato e salutare durante le festività Pasquali, consentendo di godere dei pasti senza compromettere eccessivamente la salute e il benessere.

I vantaggi della dieta prima di Pasqua

La dieta prima di Pasqua permette anche di perdere quel chilo o due messi su durante l’inverno. È una dieta bilanciata, ricca di frutta e verdura di stagione che aiutano a disintossicare l’organismo. A questa va affiancata una corretta idratazione con acqua, tisane e centrifugati per favorire la diuresi. Inoltre possiamo ricorrere a questo trucchetto anche per arrivare più in forma all’estate.

Vediamo più nel dettaglio questo percorso detox che dura almeno tre giorni. Vi avvisiamo subito che si tratta di un regime alimentare un po’ restrittivo, ma la prospettiva di godersi una bella pastiera napoletana o una torta salata potrebbe vincere su tutto.

Il menù dei 3 giorni

Il primo giorno a colazione mangiamo uno yogurt e un kiwi, a cui affianchiamo un the rigorosamente senza zucchero. A pranzo possiamo concederci, si fa per dire, un uovo sodo con della verdura, mentre a cena gustiamo una zuppa di verdure.

La colazione del secondo giorno prevede frutta, mentre a pranzo un’insalata e a cena del sano pesce al vapore con verdure. Il terzo e ultimo giorno replichiamo la colazione del primo; a pranzo prepariamo un’insalata con gamberi, mentre a cena ricotta e verdure.

Sì, ci sono anche degli spuntini. Due al giorno per la precisione, e sono a base di frutta secca, fresca o centrifugati. Con questa dieta prima di Pasqua la sorpresa più bella la farete a voi stessi.

Foto: Shutterstock