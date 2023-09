Scopri i benefici e le precauzioni da prendere riguardo al consumo di uova per chi soffre di problemi di salute o disturbi

Le uova sono da sempre al centro di un dibattito nutrizionale, divise tra chi le venera come una fonte insostituibile di nutrienti e chi le teme a causa del loro elevato contenuto di colesterolo. Entrambe le posizioni possono vantare valide ragioni, ma una cosa è certa: le uova occupano un posto di rilievo nell’alimentazione umana.

Tuttavia, quando si tratta di preparazioni più grasse e caloriche come le frittate, è necessario fare attenzione, soprattutto se si soffre di calcoli al fegato. L’alto contenuto di lipidi in questi piatti può stimolare la contrazione della cistifellea, causando occasionalmente coliche dolorose. Pertanto, è importante moderare il consumo di uova in queste circostanze e preferire preparazioni più leggere.

Fortunatamente, recenti studi hanno dimostrato che un consumo moderato di uova non è generalmente associato a un aumento del rischio di malattie, ad eccezione dei pazienti diabetici. Ciò significa che, se si soffre di diabete, le uova dovrebbero essere consumate con attenzione e moderazione.

C’è un altro aspetto importante da considerare: le uova contengono un elevato quantitativo di colesterolo, circa 200 mg per uovo, il che può superare ampiamente il fabbisogno giornaliero stimato intorno ai 300 milligrammi. Inoltre, le uova sono facilmente digeribili e vengono smaltite dallo stomaco in tempi relativamente brevi, soprattutto se cucinate in modo leggero, come ad esempio le uova alla coque, che richiedono solo due ore per essere digerite, rispetto alle tre necessarie per una porzione di carne.

Uova sode, rischio di intossicazione se le cuoci così: fai attenzione

È noto che il consumo di uova non completamente cotte o crude può aumentare il rischio di salmonellosi, ma c’è una comune errata percezione che bollire le uova sia un rimedio infallibile contro questa minaccia. Tuttavia, la situazione è più intricata di quanto si possa pensare. Benché la cottura a una temperatura di 70 gradi Celsius possa effettivamente uccidere i batteri, il dilemma non si risolve completamente così. Per capirne di più leggi qui.

I benefici delle uova

Quando si parla di dieta, si sente spesso dire che le uova fanno ingrassare. Questo perché l’opinione comune vuole che siano molto ricche in termini di calorie e di colesterolo. Non è un caso allora che coloro che seguono regimi alimentari improntati al perdere peso evitino di consumare questo tipo di cibo. Al contrario, c’è chi invece segue addirittura una dieta delle uova. Dove sta la verità? Cerchiamo di fare chiarezza.

Dal punto di vista nutrizionale le uova sono un portento. Contengono infatti proteine, minerali, vitamine e grassi “buoni” alleati della linea. Forniscono i preziosi Omega 3, che sono presenti in maggiore quantità nelle uova di galline allevate a terra. Sono anche utili a combattere l’invecchiamento perché sono fonte di antiossidanti.

Le uova fanno ingrassare? Cosa dicono i detrattori

I detrattori le accusano di contenere troppe calorie. In realtà un uovo dalle dimensioni medie ne contiene 80, e la maggior parte di esse proviene dalle proteine, che sono essenziali per chi vuole perdere qualche chilo di troppo. Che dire poi del colesterolo? È vero che un tuorlo ne contiene circa 200 grammi, quindi non proprio poco, ma bisogna specificare che si tratta per la maggior parte del colesterolo buono.

Quante e come mangiarne

Come al solito, allora, quel che fa la differenza è il modo e la quantità nei quali si consuma un alimento. Nel caso delle uova si consiglia di non superare la dose di 3 a settimana. Per quel che riguarda le modalità è bene preferire consumarle lessate ed evitare di friggerle, perché così facendo aumenta l’apporto calorico e anche di grassi. Evitiamo pure di abbinarle ad altri alimenti di origine proteica come il pesce, derivati del latte e carne. Piuttosto preferiamo come accompagnamento verdure grigliate o cotte al vapore, insalata, pomodori.

Il vero segreto per perdere peso sta nell’adottare un regime alimentare vario, che non esclude nessun tipo di cibo. A questo vanno poi aggiunti uno stile di vita sano e un’adeguata attività fisica.

Foto: Shutterstock