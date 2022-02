Michelle Hunziker quanto guadagna tra patrimonio e mantenimento?

Michelle Hunziker è al centro del gossip per il divorzio e il debutto con Michelle Impossible: quanto guadagna tra patrimonio e mantenimento?

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più in vista del panorama italiano: amata da Rai e Mediaset, sapete quanto guadagna?

Ieri 16 febbraio ha debuttato col sul one woman show su Canale 5, “Michelle Impossible”, dove è intervenuto anche Eros Ramazzotti. Il dolore per la recente separazione da Tomaso Trussardi resta ancora molto forte – come ha dichiarato in alcune interviste – tuttavia il lavoro la aiuta a restare concentrata su ciò che la fa stare bene.

Michelle Hunziker quanto guadagna? Ipotesi e cifre da capogiro

Scartabellando qua e là sul patrimonio di Michelle Hunziker viene fuori che per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 ha intascato 500mila euro per 5 serate, vale a dire 100mila euro al giorno. Ma non è finita qui: secondo le analisi della rivista Bilanz figura tra le paperon de paperoni della Svizzera con guadagni che si attestano sugli 8,2 milioni di euro.

Non facciamo fatica a crederlo considerata quanto è richiesta sia sul piccolo schermo che su Instagram dove conta 5 milioni di followers.

Michelle e Tomaso, quant’è l’assegno di mantenimento?

In più c’è chi già specula sul lauto assegno di mantenimento che Tomaso Trussardi potrebbe corrispondere alla sua oramai ex moglie dopo 10 anni di matrimonio e due splendide figlie.

Facendo i conti in tasca all’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, Trussardi avrebbe un patrimonio stimato che va dai 300 ai 400milioni.

Qualcuno ha ipotizzato che Michelle Hunziker potrebbe ricevere 10mila euro al mese dopo l’ufficializzazione del divorzio anche se, come fanno molte celebs, in genere sono previsti accordi pre-matrimoniali che mettono al riparo da questo tipo di prospettiva.

Con o senza l’assegno di mantenimento dell’ex marito Michelle Hunziker resta comunque tra le star meglio remunerate dello show-biz italiano.

D’altronde piace a tutte le reti e a tutte le generazioni, è capace di far ridere ed emozionare, senza contare che sa fare tutto sul palcoscenico ed è una vera e propria garanzia di successo per ogni programma.

Foto: Kikapress