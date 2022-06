Harry e Meghan, mossa a sorpresa: ecco la foto di Lilibet che conquista il web

Non c’è alcun dubbio che il Giubileo di Platino sarebbe stato molto meno succoso e divertente se non ci fossero stati Harry e Meghan: il 4 giugno hanno festeggiato il primo compleanno di Lilibet in privato a Frogmore ma solo a distanza di qualche giorno è stata pubblicata una sua nuova foto.

La piccola, che finalmente la Regina ha avuto l’occasione di conoscere, è apparsa ufficialmente in rete una manciata di volte (QUI assolutamente per sbaglio).