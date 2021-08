Per i suoi primi 40 anni Meghan ha pubblicato un video (ironico ma impegnato) dove si intravede la prima foto di Lilibet: il dettaglio che in pochi hanno notato

Il compleanno di Meghan Markle è stata l’occasione perfetta per tornare in video e proporre una sfida impegnativa: donare 40 minuti del proprio tempo per migliorare la vita degli altri. La duchessa di Sussex ha lanciato questa iniziativa dalla scrivania della sua villa di Montecito mentre prendeva un tè con Melissa McCarty e Harry disturbava la chiacchierata facendo il giocoliere in giardino.

Leggi anche: >> PER IL 2° COMPLEANNO DI ARCHIE MEGHAN HA CHIESTO DEI SOLDI: LA NOBILE CAUSA IN CUI È COINVOLTA

Ecco (finalmente) la prima foto di Lilibet

Un quadretto molto poco royal, ma estremamente divertente che ha suscitato simpatia anche tra gli haters della Markle.

Tra i dettagli che il filmato rilasciato dalla splendida 40enne c’è chi è andato più in profondità alla ricerca di qualche messaggio in codice, omaggi nascosti e foto di Lilibet che ufficialmente ancora non è stata presentata al mondo intero.

Ebbene, chissà quanto involontariamente, Meghan ha svelato una dolcissima immagine della sua secondogenita mentre spiegava l’iniziativa 40×40.

GUARDA QUA: >> ECCO LA PRIMA IMMAGINE DELLA PICCOLA LILIBET CON HARRY: AVEVATE NOTATO QUESTO DETTAGLIO NEL VIDEO?

Sulla sua scrivania di pregiata pietra bianca, accanto al computer si intravedono alcune piccole cornici e una di queste svelerebbe uno scatto della piccola new entry insieme a papà Harry.

Leggi anche: >> ROYAL FAMILY ‘COSTRETTA’ A FARE GLI AUGURI A KATE PER I SUOI 40 ANNI: COS’È SUCCESSO SUI SOCIAL

Meghan e i messaggi nascosti nel video del suo compleanno

È effettivamente piuttosto complicato riconoscere immediatamente i volti nelle foto, ma potrebbe con relativa sicurezza trattarsi di Lilibet Diana che ancora non è stata ufficialmente mostrata al mondo, né alla Royal Family.

Sappiamo bene quanto sia importante per Harry e Meghan difendere la propria privacy e quella dei loro figli, ma la duchessa calcola sempre ogni singola mossa pur risultando estremamente naturale nel portare avanti la sua strategia comunicativa.

Basti pensare che la collana con le costellazioni del Toro e dei Gemelli della designer californiana Logan Hollowell (in omaggio ai figli Archie e Lili) che la Markle ha sfoggiato durante il video del compleanno è già un must dell’estate così come il top a costine bianco.

Foto: Kikapress