Vuoi perdere peso facilmente? La prima cosa da fare dopo ogni pasto

Un gesto semplice, anche se per qualcuno impegnativo, che può davvero dare una mano a dimagrire

Molte persone soprattutto dopo le feste vogliono perdere peso facilmente. Ma che cosa si può fare per raggiungere questo traguardo? Diciamolo subito, non è afffatto facile dimagrire. Spesso ci si mette tutta la buona volontà di questo mondo ma i risultati tardano ad arrivare. È importante però non demordere, bisogna insistere. E ovviamente ricorrere a qualche utile trucchetto. Oggi vogliamo svelarvene uno molto intelligente.

Leggi anche: >> LE DIETE MIGLIORI E PEGGIORI DEL 2022: ATTENZIONE AI RISCHI PER LA SALUTE

L’importanza del diario alimentare

Per perdere peso facilmente, o almeno provarci, è utile tenere traccia di ciò che si ingerisce durante il giorno. Come mai vi starete chiedendo? Avere ben chiaro nero su bianco qual è il consumo di cibo e bevande che si assumono nell’arco della giornata è molto importante. Per questo motivo sarebbe buona cosa, mentre si è a dieta, avere un diario alimentare. Se da adolescenti confidavamo al diario i nostri problemi di cuore, ora ci scriviamo quelli di peso. Crescere vuol dire anche questo.

Un diario per perdere peso facilmente

Scherzi a parte alcuni studi clinici, come riporta il sito Inran.it, hanno dimostrato che l’uso di diari alimentari per monitorare ciò che si ingerisce aiuta davvero a perdere peso facilmente. Questo perché tenendo un diario è più facile essere consapevoli di quel che si sta mettendo nello stomaco e di conseguenza regolare il proprio comportamento alimentare. Purtroppo però alcune persone mollano la presa dopo un paio di giorni e smettono quasi subito di avvalersi dello strumento del diario alimentare. È vero, è impegnativo, ma la fatica ripaga sempre.

Leggi anche: >> DIMAGRIRE CAMMINANDO SI PUÒ: COSA FARE DAL DECIMO MINUTO, IL TRUCCO

Cosa dicono gli studi

E oggi non esistono più scuse per non tenere un diario alimentare. Tutti abbiamo uno smartphone, e ci sono molte applicazioni per tenere traccia del cibo che si assume. Queste, tra l’altro, oltre a segnare che cosa mangiamo, ci informano pure sui valori nutrizionali dei prodotti.

Uno studio pubblicato sulla rivista Obesity, durato 6 mesi, ha evidenziato che monitorare giornalmente l’assunzione di cibo e bevande e creare un piano alimentare aiuta le persone a perdere peso facilmente. I partecipanti hanno infatti perso dal 5% al 10% del loro peso corporeo. Allora iniziate subito anche voi ad adottare questa strategia dopo ogni pasto.