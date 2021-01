Perché inserire una federa nella lavatrice? Ecco il trucchetto che sta spopolando in rete e che vi aiuterà ad avere un bucato perfetto!

Lavatrice, croce e delizia di molti; se da una parte è un elettrodomestico facile da usare e molto molto utile, può a volte crearci dei problemi. Dalla misteriosa sparizione dei calzini, ai capi che cambiano coloro, ci sono dei piccoli accorgimenti che possiamo usare affinché il nostro bucato sia perfetto. Tra questi c’è il trucchetto della federa che sta spopolando in rete.

Perché sta spopolando il trucchetto della federa nella lavatrice: a cosa serve

Fare un bucato perfetto è possibile, se si seguono dei piccoli accorgimenti. Tra i principi base c’è quello di dividere i capi colorati dai bianchi, ma anche la scelta della temperatura e del programma con cui fare il lavaggio è fondamentale. Le lavatrici di ultima generazione in questo ci facilitano il compito: hanno praticamente un programma per ogni situazione e spesso in base a quello selezionato, viene suggerito la temperatura dell’acqua più opportuna.

Nei negozi poi si moltiplicano gli accessori da utilizzare durante i lavaggi per ottenere un risultato perfetto: dalle palline leva pelucchi, alle cartine acchiappa colore, ai sacchetti fatti a rete per proteggere i capi più delicati. E in rete spopola il trucchetto della federa nella lavatrice. Ma perché? a cosa serve? Si tratta della versione casalinga dei sacchettini sopra citati. Inserendo i capi più delicati (abbigliamento intimo, ma anche capi come magliette) all’interno della federa di un cuscino li proteggerete dai ‘piccoli denti’ presenti nel cestello che possono qualche volta danneggiare i nostri abiti.

Un sistema semplice che vi permetterà nel corso dei lavaggi di mantenere i vostri capi come nuovi. Un’altro consiglio è quello di scegliere il programma per delicati, una temperatura di 30° ed evitate la centrifuga.

Crediti foto@Shutterstock