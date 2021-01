Meghan Markle, la profezia sulla duchessa del Sussex in un romanzo del 1913

Meghan Markle era destinata a diventare così potente? La profezia sulla duchessa presente in un libro di inizio secolo: tutte le similitudini

La profezia su Meghan, cosa dice il libro del 1913

Prima di diventare moglie di Harry e duchessa del Sussex, Meghan Markle – o meglio Rachel Meghan Markle – era una semplice ragazza che viveva con una insegnante di yoga e un direttore della fotografia in California. Ma come ha fatto ad arrivare fino alla cima più alta della società e al massimo del prestigio? Forse era scritto nel suo destino, come lascia presumere una particolare “profezia” di inizio secolo.

Molti l’hanno etichettata come arrampicatrice sociale, ma a ben guardare sembra rispettare in pieno le caratteristiche della protagonista di un libro del 1913: parliamo de L’usanza del paese, romanzo di Edith Wharton, famosa soprattutto per aver scritto L’età dell’innocenza.

Undine Spragg, la protagonista, assomiglia parecchio a Meghan: l’avvenenza e la determinazione a migliorare la propria condizione sociali sono aspetti che accomunano le due femministe.

Va poi considerato il matrimonio prestigioso che – si legge sul New York Times nel pezzo della giornalista Claire Messud – “spesso funziona come un business, un investimento attentamente calcolato per il futuro”.

Markle arrampicatrice e materialista? I segnali

Prima di Harry, Meghan sposò il produttore cinematografico Trevor Engelson per tre anni: il giusto tempo per farsi conoscere nel mondo del cinema e delle serie tv e diventare la protagonista di Suits.

Dopo il divorzio, è arrivato il secondogenito di Carlo e da quel momento in poi è diventata una fonte di ispirazione a livello mondiale, ma anche una spina nel fianco per la Royal Family…

L’analisi della giornalista del Times arriva all’affermazione che sia Undine Spragg che Meghan Markle sono delle impavide materialiste che vogliono autorealizzarsi sfruttando ogni mezzo e opportunità possibile.

Insomma, la profezia su Meghan Markle sembra più che reale, ma mentre la protagonista del romanzo in questione arriva ad una fine nel libro, la duchessa del Sussex deve ancora scrivere molte altre pagine della sua vita!