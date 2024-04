Kate Middleton: la sua vera condizione di salute è stata svelata dal Principe William tramite un “messaggio nascosto”?

La vera condizione di salute di Kate Middleton preoccupa tantissime persone in tutto il mondo e non soltanto i sudditi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. A quanto pare, nonostante il riserbo di corte su come la principessa stia davvero, qualcosa di più emergerebbe da suo marito. Sembra proprio che il principe William abbia un “messaggio nascosto” che ha voluto comunicare in pubblico durante le sue ultime apparizioni. O almeno questo è quello che dicono gli esperti di royal family. Quale sarà allora questo messaggio segreto? E perché i tabloid sono così certi che c’entri qualcosa con Kate Middleton? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Kate Middleton: la sua vera condizione di salute dietro i messaggi nascosti di William?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le ultime apparizioni pubbliche del principe William, secondo gli esperti di royal family, sono stati rivolti a svelare al pubblico la vera condizione di salute di Kate Middleton.

Avvistato al match dell’Aston Villa dello scorso 11 aprile insieme al principino George, avrebbe in questo modo lanciato un messaggio chiaro. E lo avrebbe reiterato anche nelle ultime sue apparizioni, nella sua visita ad alcuni enti benefici a Sunbury-on-Thames e ad un funerale alla Cattedrale di Hereford.

Il “messaggio” in questione sarebbe volto a mostrare al pubblico che le cose stanno procedendo normalmente. E che quindi la condizione generale della salute di Kate Middleton è attualmente in miglioramento.

Insomma, nonostante la diagnosi di cancro della moglie, sembra che il suo pieno recupero possa essere auspicabile. Noi glielo auguriamo di cuore.

Photo credits: Kikapress