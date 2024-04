Meghan Markle: gli appassionati notano un dettaglio importante dopo la misteriosa scomparsa del suo anello di fidanzamento.

Tutto ciò che riguarda Meghan Markle è sempre in primo piano tra gli appassionati di royal family, compreso il suo anello di fidanzamento. L’ex attrice americana e consorte del principe Harry, infatti, per circa 8 mesi è stata vista senza l’anello di fidanzamento regalatole dall’attuale marito. Ma gli osservatori più attenti sono sempre dietro l’angolo e su quel gioiello hanno svelato un particolare retroscena. Curiosi di andare a scoprirlo insieme?

Leggi anche: — Spunta la figlia di Lady Diana che rivendica i suoi gioielli: ecco cosa vuole da Kate Middleton e Meghan

Meghan Markle: che fine ha fatto il suo anello di fidanzamento?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per circa otto mesi, Meghan Markle è stata sempre avvistata senza più addosso l’anello di fidanzamento regalatole dal principe Harry prima del matrimonio.

Si trattava di un anello con tre pietre, di cui due diamanti provenienti dalla collezione di gioielli di Lady Diana.

Gli osservatori più attenti, tuttavia, hanno notato che da qualche tempo il gioiello è tornato al dito di Meghan, ma in versione “aggiornata”.

A soli 18 mesi dal fidanzamento, Meghan aveva già modificato una prima volta il gioiello, sostituendo la fascia in oro giallo con una fascia tempestata di diamanti.

Tuttavia, nelle sue ultime apparizioni è stato notato che l’anello sembra essere aumentato di dimensioni. Praticamente, pare esserci un diamante due volte più grande di quello originale!

Sarà per questo motivo che non l’ha avuto al dito per 8 mesi? Stava aspettando che le venisse sistemato?

Photo Credits: Shutterstock