Principe Filippo, la situazione si complica? Il sospetto sul cuore

Sono passate due settimane da quando il Principe Filippo è stato ricoverato al King Edward VII’s Hospital per curare una infezione di non meglio specificata origine: la degenza del marito di Elisabetta II è la più lunga degli ultimi decenni e non è ancora giunta al termine.

Principe Filippo in un nuovo ospedale: le sue condizioni sono peggiorate?

Pare infatti che il Duca di Edimburgo, 100 anni il prossimo 10 giugno, proseguirà le cure almeno fino alla fine della settimana. Da Buckingham hanno fatto sapere che il Principe Filippo è stato trasferito presso un altro nosocomio, il Bartholomew’s Hospital, specializzato anche nel trattamento dei tumori.

Perché si è reso necessario questo cambio di ospedale? La preoccupazione per le sorti del nonno di William e Harry è legittima, d’altronde 20 giorni in ospedale non sono pochi per nessuno… Figuriamoci per un personaggio del suo calibro!

Al nuovo ospedale, apprendiamo dal bollettino diramato dalla Royal Family, il Principe Filippo verrà sottoposto ad alcuni controlli cardiaci: è lecito supporre che la situazione sia precipitata nelle ultime ore?

In realtà, stando al bollettino ufficiale, il duca viene tenuto “sotto osservazione per una preesistente condizione del cuore”, tuttavia non sappiamo quanto sia grave.

