Tutto è pronto per l'inizio di Sanremo 2021: quali saranno i look sfoggiati dai cantanti? Ecco le maison scelte

Martedì 2 marzo prenderà il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo e sebbene la musica sia la vera protagonista, sul palco dell’Ariston anche il look farà la sua parte. Dopo averci stupito lo scorso anno con look eccentrici e di grande ispirazione firmati da Gucci, quali sorprese ci regalerà Achille Lauro?

Sanremo 2021, anticipazioni sui look che vedremo all’Ariston

Quello che sappiano è che si presenterà con outfit stile quadri, ogni sera diverso; sarà ancora una volta lo stilista Nicolò Cerioni a curare i suoi outfit ma non sappiamo se saranno creazioni della Maison Gucci. Gai Mattiolo torna ancora una volta a vestire Amadeus. Per lui è stata realizzata un’apposita collezione di completi. Fiorello sceglie Re Giorgio per i suoi abiti che cura i suoi outfit da un po’ di anni a questa parte. Zatlan Ibrahimovic vestirà Dsquared2; chissà se sfoggerà alcuni dei look facenti parte della capsule collection da lui realizzata per il brand canadese.

Veniamo ora alle donne, che sempre hanno regalato outfit da sogno, audaci ed eleganti capaci di sottolineare la loro femminilità. Come quelli indossati nella scorsa edizione del Festival da Elodie. In quell’occasione la cantante indossò abiti firmati Versace, e quest’anno? Come dichiarato in un’intervista a Fanpage, Elodie ci farà sognare con abiti straordinari di diversi stilisti italiani. Simona Ventura sfoggerà look aggressivi e molto rock curati sempre da Nicolò Cerioni (che segue anche Orietta Berti). Serena Rossi ammalierà il pubblico con abiti di Ermanno Scervino Giorgio Armani o Alberta Ferretti, mentre la top model Vittoria Ceretti potrebbe indossare Alberta Ferretti visto che ne è la testimonial dell’ultima campagna. Infine la giornalista Giovanni Botteri ha fatto sapere che non indosserà i tacchi a spillo.

I cantanti in gara

I brand che vanno per la maggiore sono Dolce&Gabbana e MSGM sul palco mentre per il daily Annalisa, Noemi, Malika Ayane scelgono Pinko. Ma vediamo nel dettaglio.

Orietta Berti come dicevamo sarà seguita dallo stilista Nicolò Cerioni che seguirà anche Achille Lauro e Simona Ventura. Gli outfit scelti saranno firmati da Giuliano Calza designer del marchio GCDS.

“Per Sanremo cambierò il mio stile, – ha dichiarato a Fanpage la Berti – gli abiti avranno una linea morbida, i colori saranno brillanti e ogni look sarà impreziosito con dei ricami gioiello. Abbiamo dovuto cambiare le stoffe, però, perché quest’anno al Festival dovremo cambiarci in albergo e andare direttamente sul palco, quindi abbiamo scelto stoffe che non si stropicciano”.

Noemi potrebbe indossare abiti di Jaquemus, Francesca Michielin porterà sul palco una donna romantica e bon ton in abiti Miu Miu mente Arisa indosserà Atelier Emé.

Annalisa torna al suo primo amore e vestirà Blumarine mentre la rapper Madame prosegue il suo connubio con Dior.

Lo stile dei Coma Cosa è firmato da MSGM di Massimo Giorgetti mentre Lo Stato Sociale vestirà Canaku.

Stando a quanto pubblicato sui social Fedez dovrebbe gestire Versace, mentre Fasma, Random, Gli Extraliscio con Davide Toffolo ed Ermal Meta scelgono Dolce&Gabbana.

I Maneskin saranno Etro mentre Aiello indosserà abiti di diversi brand tra cui N21 e Maison Margela. L’oufit di Bugo guarderà agli anni 90 mentre Gio Evan vestirà un brand sartoriale: Waxewu. Infine per i suoi abiti Fulminacci si è affidato a Vaderetro e Tiny Idols che hanno creato per lui un look ispirato agli anni ’70

Crediti foto@Kikapress