Formiche in casa? Il trucco col bicarbonato che forse non conosci

Con l'arrivo della primavera si sono risvegliate anche le formiche: per proteggere la casa usa il bicarbonato

Con l’arrivo della primavera, arriva il risveglio della natura e di alcuni animali e insetti come le formiche. Se improvvisamente vi siete trovati le formiche in casa, non disperate: ci sono diversi sistemi naturali che potete adottare per risolvere il problema.

Formiche e bicarbonato, il trucco: usalo così

Sebbene le formiche non siano pericolose per l’uomo, trovarle in casa in grandi quantità non è mai piacevole soprattutto se sono nella nostra dispensa. Tuttavia ci sono molti rimedi naturali che possiamo utilizzare per allontanarle, rimedi che non compromettono nostra salute soprattuto se in casa ci sono bambini piccoli o animali.

Formiche e bicarbonato, il rimedio efficace

Tra i più classici e conosciuti c’è quello dell’aceto. Ma se volete creare una vera e propria barriera, però, il consiglio è quello di usare il borotalco o il bicarbonato. Create una linea di circa un centimetro: in questo modo non riusciranno a passare oltre.

Prima di applicare uno dei tanti rimedi naturali, in ogni caso dovete avere un attimo di pazienza e cercare di capire dove si trovi il formicaio o quale sia il loro punto di accesso alla vostra abitazione. Sono insetti molto piccoli e gli basta un piccolo foro nel muro, nell’angolo di una porta o di una finestra per entrare. Fate attenzione a non lasciare in giro per la casa residui di alimenti: le formiche si sono svegliate dal loro letargo e sono alla ricerca di cibo! Se avete piante in casa, controllate il terriccio potrebbero annidarsi lì; infine lavate il pavimento con acqua aceto e limone.

Crediti foto@Shutterstock