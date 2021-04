La scomparsa del Principe Filippo continua a far parlare: a quanto ammonta la sua eredità e a chi andrà il titolo di Duca di Edimburgo?

La scomparsa del Principe Filippo continua a farsi sentire, e tante sono le domande che ha generato. C’è una grande curiosità intorno al suo patrimonio e alla sua eredità. Chi ne beneficerà e a quanto ammonta?!

Principe Filippo, a quanto ammonta il patrimonio? La cifra stellare (e la paura della tassa di successione)

Se pensate che la cifra stimata per il patrimonio del Principe Filippo sia da capogiro vi dovrete ricredere. Tra titoli, investimenti, beni immobili, la collezione di auto e d’arte, l’eredità è stimata solo (si fa per dire) intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra piccola se consideriamo che quello della sua consorte la Regina ammonta a circa 500 milioni.

Gli immobili hanno un valore di circa 12 milioni di euro e con tutta probabilità andranno all’amata Lilybeth. In questo modo non dovrà essere pagata la tassa di successione che sarebbe davvero esorbitante. Tassa che non verrà pagata nemmeno dal Principe Carlo per il titolo di Duca di Edimburgo. Grazie ad una legge del 1993 la famiglia reale è esonerata dal versare la tassa di successione prevista dalla legge Inheritance Tax Act. Questa normalmente prevede una tassa del 40% per i patrimoni sopra le 325mila sterline, ma grazie alla scappatoia del ’93, che vale solo per eredi al trono e per i sovrani, il principe del Galles non dovrà sborsare i 4 milioni di sterline previsti per il titolo, né la Regina dovrà versare niente per gli immobili.

Pare inoltre che la Regina Elisabetta abbia chiesto di ricevere una particolare Land Rover Defender che fa parte dell’invidiabile collezione di automobili del consorte. Probabilmente a quella particolare macchina, sono legati cari ricordi visto i 73 anni di vita passati insieme.

Sebbene non sia dato sapere a chi andrà il resto della collezione, così come la collezione di quadri e la biblioteca da 3000 libri, pare che ci siano pochi dubbi su chi erediterà la carrozza verde scuro e i 2 pony da competizione. Andranno a Lady Louise, la figlia maggiore del conte di Wessex. La 17enne è bravissima nelle gare di guida al calesse e sicuramente la carrozza che era parcheggiata simbolicamente fuori dalla chiesa andrà a lei.

Fino al 2017 il Principe ha percepito il Sovereign Grant, lo stipendio riservato ai membri della famiglia reale. Soldi che il Duca di Edimburgo ha investito in azioni in comproprietà con la moglie.

