Alberto e Charlene di Monaco, il Principe reagisce così alle voci sul divorzio

Continuano a rincorrersi le voci di un imminente divorzio tra Alberto e Charlene di Monaco. E sulla pagina Instagram di lui spunta una foto

Sono sempre più insistenti le voci di un imminente divorzio tra Alberto e Charlene di Monaco; ma dai protagonisti di questa vicenda non arrivano conferme o smentite ufficiali. Ma qualche indizio forse c’è.

Alberto e Charlene di Monaco, il Principe reagisce così alle voci sul divorzio

Leggi anche: >> ECCO PERCHÉ CHARLENE DI MONACO NON SORRIDE MAI, LA TRISTE STORIA DEL SUO PASSATO

I rumors si rincorrono in modo insistente: pare che tra Alberto e Charlene di Monaco le cose siano orami irrecuperabili e che il divorzio si imminente. Così mentre sull’account ufficiale di lei vige il silenzio e le ultime notizie risalgono all’inizio di agosto prima dunque dell’intervento a cui si è dovuta sottoporre (leggi qui) il Palazzo ha pubblicato un video in cui sono raccolti tutti i momenti più belli della coppia: dalla nascita dei gemelli al momento della partenza di lei per il Sud Africa, dove è ancora.

Un tempismo quello del video, che invece di placare il gossip lo sta alimentando ulteriormente. Intanto Charlene è ancora in convalescenza nella sua terra di origine e resta da vedere se il Principe Alberto la raggiungerà per starle vicino, come aveva scritto nella nota diramata subito dopo l’intervento. Sul suo account Instagram ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, mano nella mano.

Crediti foto@Kikapress