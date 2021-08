C'è chi lo sogna da sempre e chi quando incontra la persona giusta. Ma qual è l'età giusta per dire sì? La scienza risponde

Ad un certo punto della vita di ognuno di noi, l’argomento matrimoni diventa ricorrente. C’è chi lo pianifica fina da quando è giovane, chi non ci pensa fino ai trent’anni e chi si sorprende a non averci mai pensato. Ma qualunque sia il proprio punto di vista al riguardo, una domanda sorge sempre spontanea: c’è un’età giusta per dire sì?

Boom di matrimoni nel 2021, ecco l’età giusta per dire sì: la scoperta della scienza

Il 2020 è stato un anno funesto per i matrimoni a causa della pandemia da Coronavirus. Molte coppie hanno dovuto rimandare il loro matrimonio e così nel 2021 è stato boom di matrimoni. Intimo o con tanti invitati, bucolico o elegante, tanti sono gli stili per poter festeggiare l’unione e il consolidamento del proprio amore. Ma c’è un’età giusta a cui sposarsi?

La scienza arriva in nostro soccorso e ci da la risposta: sì, esiste un’età in cui farlo. Non è la prima volta che la scienza si occupa di questo argomento. Un gruppo di matematici della University of New South Wales, in Australia, ha applicato al matrimonio la formula dell’arresto ottimale (optimal stopping rule). Si tratta di una regola impiegata nel settore della finanza per capire quale sia il momento più giusto per fare un investimento. Secondo gli studiosi, se chi pensa a 18 anni dovrebbe compiere il grande passo a 20 anni e 6 mesi, mentre per chi lo progetta a 25 dovrebbe farlo a 28 anni e 7 mesi.

Secondo Tom Griffith, scienziato cognitivo americano, invece il ‘si lo voglio’ andrebbe pronunciato a 26 anni. Prima di quest’età secondo lo scienziato ‘l’offerta’ sarebbe ancora troppo alta: ci sarebbero troppi uomini tra cui scegliere. Al contrario con l’andare avanti del tempo, ‘l’offerta’ diminuisce.

