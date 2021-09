La Principessa Charlotte usa un nome diverso a scuola: come viene chiamata dai compagni

Mirror fa sapere che la Principessa Charlotte, per essere considerata una ‘allieva normale’, usa un altro nome: ecco quale

Dopo George, anche la Principessa Charlotte si appresta a vivere il suo primo giorno di scuola alle elementari, nella esclusivissima Thomas Battersea di Londra: la secondogenita di William e Kate riceverà, però, un trattamento assolutamente uguale a quello degli altri alunni.

Charlotte, altro che Principessa in classe… Come si fa chiamare

I duchi di Cambridge hanno da sempre scelto di educare i loro figli nel segno della normalità – per quanto possibile – ben sapendo che saranno destinati comunque a stare al centro dell’attenzione in ogni occasione.

Leggi anche: >> CHARLOTTE HA ROVINATO PER SEMPRE IL RAPPORTO TRA KATE E MEGHAN? COSA FECE POCO PRIMA DEL ROYAL WEDDING

Ma in classe nessuna riverenza, nessun saluto speciale, nessun occhio di riguardo per quello che diventerà il futuro re d’Inghilterra e per Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte di Cambridge. Il nome completo con titolo nobiliare al seguito rappresenta, secondo quanto riportato dal Mirror, un rischio piuttosto concreto di frattura tra lei e il resto dei compagni e dunque di isolamento.

La piccola principessina di William e Kate viene così chiamata semplicemente Charlotte Cambridge, così come succedeva al padre più di 30 anni fa quando in classe era soltanto William Wales.

Leggi anche: >> WILLIAM, KATE E L’ORIGINALE METODO PER EDUCARE I 3 FIGLI: COSA FANNO PER RISOLVERE I PROBLEMI

Charlotte ha però anche due nomignoli estremamente dolci che i genitori le hanno affibbiato e che la rendono agli occhi della stampa ancor più irresistibile. William, infatti, chiama la figlia “Mignonette“, cioè “piccola, dolce, carina, gentile, delicata”, mentre Kate spesso si riferisce a Charlotte abbreviando il nome in “Lottie”.

Insomma, l’idea che Charlotte usi un nome diverso a scuola è buona, ma non sarà questo dettaglio a farle dimenticare la sua vera identità e il retaggio che preserva insieme a George e Louis.

foto: Kikapress