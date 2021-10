La Regina sta male? Le foto che fanno preoccupare: mai vista così

Per la prima volta la Regina Elisabetta si è presentata ad un evento pubblico con un bastone da passeggio: la stampa si chiede se sta male, sudditi in allarme

La Regina Elisabetta ci è sempre sembrata inarrestabile, stakanovista come pochi al mondo e ci siamo effettivamente chiesti come arrivare a 95 anni in forma così: eppure qualcosa sta cambiando se si è presentata a Westminster Abbey sorretta da un bastone. Sta male?

Questo iniziano a chiedersi i sudditi che hanno visto le immagini della Sovrana appoggiata al ‘walking stick’ in occasione del centenario della Royal British Legion.

Regina Elisabetta, perché ha il bastone per camminare? Il dettaglio che inquieta

Secondo l’Independent è la prima volta in assoluto che Elisabetta II si presenta ad un evento pubblico – in questo caso relativo ad un ente di beneficenza che assiste le famiglie dei veterani di guerra – appoggiata ad un bastone. Accompagnata dalla figlia Anna, è stata proprio la Principessa Reale, una volta scesa dalla limousine, a passarlo alla Regina che poi si è mossa abilmente tra la folla.

Elisabetta II ha preferito entrare non dall’ingresso principale della Great West Door ma da quello laterale – e più facilmente raggiungibile -, il Poet’s Yard. Solo 17 anni fa la Sovrana si è mostrata con il bastone, tuttavia aveva appena subito un intervento al ginocchio ed era in ripresa.

Da Buckingham in questo caso non hanno fornito spiegazioni e ciò può significare che o non c’è molto da dire sulle condizioni di salute della Regina oppure per il momento si vogliono evitare allarmismi.

Eppure sui social sono partite le congetture sul suo stato nonostante a Westminster sia apparsa di buon umore e estremamente agile.

Qualcuno suppone che la sovrana possa aver utilizzato il bastone solo ‘per comodità’, per sentirsi più sicura. In ogni caso continua a compiere il suo dovere con l’eterna classe che la contraddistingue.

Foto: Kikapress