Vladimir Luxuria sarà la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi: lo aveva predetto proprio Ilary Blasi! Cosa aveva detto?

Sarà Vladimir Luxuria la prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi: la notizia è arrivata proprio dal numero uno di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Si tratta di uno scatto di carriera incredibile per lei, che all’Isola è particolarmente legata dai suoi trascorsi personali. Nel frattempo, però, in giro per i social sta venendo fuori una dichiarazione di Ilary Blasi. Proprio lei, messa in panchina per questa edizione, aveva predetto che la conduzione sarebbe passata prima o poi a Vladimir!

Vladimir Luxuria nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi

A confermare la notizia che Vladimir Luxuria sarà la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi è stato direttamente Piersilvio Berlusconi.

“Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni – ha detto il patron di Mediaset – è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene“.

In effetti, Luxuria è particolarmente legata all’Isola dei Famosi. Aveva partecipato la prima volta come concorrente nel 2008, quando il programma era su Rai 2, vincendolo! Poi opinionista nel 2011 e inviata nel 2012, era tornata come opinionista nel 2017 con il passaggio a Canale 5 e la conduzione di Alessia Marcuzzi. Nuovo ritorno nelle ultime due edizioni, condotte da Ilary Blasi, che proprio a riguardo si era espressa durante una puntata dello scorso anno.

La conduttrice aveva detto: “Hai fatto la naufraga, hai fatto l’inviata, hai fatto l’opinionista. Ti manca di condurla. Tu sai che dall’opinionista alla conduzione è un attimo? Io lo so bene“.

“La storia ci dice quello“, aveva aggiunto Nicola Savino.

Possiamo dire che la profezia di Ilary si è avverata!

L’anno scorso, prima della partenza della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria aveva parlato a Radio 101. Quando le fu chiesto se avrebbe condotto l’Isola, rispose: “No, io non voglio fare le scarpe a Ilary Blasi, primo perché non abbiamo lo stesso numero – io le ho leggermente più grandi delle sue – e due perché penso che dobbiamo essere creativi: se ci fosse un altro programma, lo condurrei, ma in questo momento l’Isola no. Lasciamo in pace Ilary Blasi”.

E aveva poi aggiunto: “Io ho conosciuto professionalmente adesso Ilary Blasi: è una donna di una semplicità, di una simpatia…Mi sembra di conoscerla da sempre, non riesco a pensare in questo momento un’Isola dei Famosi senza Ilary Blasi”.

Le nuove dichiarazioni di Ilary Blasi

La Blasi, intervistata dal settimanale Chi, ha svelato qualcosa in più di questo nuovo cambio di rotta e anche di come sta andando con il compagno Bastian Muller. Ecco i commenti fatti dalla conduttrice: “Abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio. Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.

Ilary Blasi ha anche aggiunto, molto ironicamente: “Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno. Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset