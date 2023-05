Interessanti novità per la finale di Amici 22: ecco le modifiche al regolamento e che cosa cambia in vista di domenica prossima.

La finale di Amici 22 si avvicina e ci sono grandi novità in arrivo, a partire dal regolamento. Domenica 14 maggio su Canale 5, ci saranno quattro concorrenti pronti a darsi battaglia per la vittoria finale. Wax, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Angelina si sfideranno a colpi di performance mozzafiato per portare a casa il tanto ambito titolo di vincitore di Amici 22. Ma quali sono i cambiamenti di questa nuova finale?

LEGGI ANCHE:– Ve la ricordate la prima vincitrice di Amici? Ecco cosa fa oggi per vivere Giulia Ottonello dopo 19 anni dalla vittoria di Amici

Amici 22: cambia il regolamento della finale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Rispetto all’anno scorso, c’è stata una modifica al regolamento della finale. Vi starete chiedendo: “Ma che cosa sarà mai cambiato?”. Ebbene, nella scorsa edizione per la puntata conclusiva vedevamo la presenza contemporanea di una giuria tecnica e del televoto. Quest’anno, invece, ci sarà solo il televoto.

Sì, avete capito bene! Il parere dei professori, della giuria e dei giornalisti non influirà sul risultato finale. Quindi niente più voti impopolari in grado di accendere le proteste e di farci chiedere se non viviamo in un qualche universo parallelo.

Nel regolamento, infatti, si legge chiaro e tondo: “La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Insomma, sarà tutto nelle mani di chi guarda il programma da casa! Sarà quindi necessario votare con convinzione per il proprio allievo preferito e fare in modo che lui o lei raggiunga il traguardo tanto ambito: le faide sono già aperte. E ci portano a chiederci: questa modifica di regolamento sarà un bene o sarà un male?

Photo Credits: Ufficio Stampa Amici