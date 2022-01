Hygge, come essere felici in 10 mosse (e sì, mangiare dolci fa bene)

Come insegna la Danimarca, tra i paesi più felici al mondo, la felicità si può conquistare nella vita di tutti i giorni in 10 semplici mosse. Ecco i "10 comandamenti" della filosofia Hygge

La felicità? È a 10 passi di distanza. Almeno questo è quel che sostiene la filosofia scandinava Hygge. Questo nome così strambo indica un modo di vivere che ha a che fare con le emozioni e l’atmosfera. Non è facile tradurlo in italiano, ma include i concetti di serenità e sentirsi a proprio agio.

Che cos’è Hygge

A venirci in soccorso nello spiegare che cosa sia Hygge è la Danimarca, che non a caso è uno dei paesi più felici al mondo. In particolare, una panoramica su questa filosofia di vita è offerta da Meik Wiking. Egli è CEO del The Happiness Research Institute, l’Istituto danese della felicità, che con il suo team scientifico ricerca ed indaga sui motivi e sugli effetti della felicità umana in termini di soddisfazione e qualità di vita.

Come riporta il sito Greenme.it, Weik non è solamente un ricercatore, ma anche l’autore di numerosi bestsellers tra i quali “Hygge la via danese alla felicità”. In questo libro l’autore fa un elenco di 10 piccoli e semplici ingredienti per costruirsi la propria felicità nella vita di tutti i giorni.

10 mosse per essere felici

E visto che di questi tempi c’è un gran bisogno di serenità, ecco i 10 passi per essere felici.

Atmosfera: abbassa le luci e prendi le candele Presente: vivi nel “qui e ora”, spegni il cellulare e goditi il presente Piacere: caffè, cioccolato, biscotti, dolci fatti in casa. Parità: noi è più importante di io. Dividi tutto con l’altra parte, dai compiti alle conversazioni, ascoltandovi sempre Gratitudine: sii riconoscente per la vita che hai e per quello che deve ancora venire Armonia: in famiglia non esiste alcuna competizione, i tuoi cari ti amano per quello che sei e non per i tuoi successi Comodità: mettiti comodo, fai una pausa. Il relax è tutto Tregua: niente drammi. Sulla politica si può discutere un altro giorno Condivisione: costruisci legami e ricordi. “Ti ricordi ancora quando..?” Protezione: noi siamo il tuo appoggio, questo è un luogo di pace e di sicurezza.

Hygge, come emerge da questo elenco, è un concetto sociale, uno stile di vita da condividere con i propri affetti. Biscotti preparati in casa, plaid, candele e avventure: questi sono gli elementi che stanno alla base della felicità danese e sono le stesse che compaiono tra le cose che i danesi stessi associano al concetto di Hygge.

Foto: Shutterstock