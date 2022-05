Hostess svela i segreti più scabrosi degli aerei: “Non usate la carta igienica”

Su TikTok una hostess consiglia di non usare la carta igienica che si trova nei bagni degli aerei. Ecco il motivo.

Le rivelazioni di una hostess su TikTok stanno creando non poco scalpore in rete. Lei è Brenda, assistente di volo di Miami, e spesso sui social condivide consigli di viaggio rispondendo alle domande dei follower. D’altronde vivendo sempre ad alta quota se ne intende. Ebbene una delle ultime sue rivelazioni ha fatto molto parlare.

Leggi anche : >> NON RICARICARE MAI IL CELLULARE IN AEROPORTO: IL MOTIVO CHE IN POCHI CONOSCONO

La rivelazione della hostess

Ma che cosa è successo? La hostess replicando alle curiosità dei seguaci sui trucchi del mestiere ha condiviso con loro un consiglio davvero spassionato. Mai usare la carta igienica che si trova nei bagni degli aerei. Come mai?

Questione di igiene, secondo Brenda. La hostess consiglia di usare sempre la carta velina al posto della carta igienica, come riporta Liberoquotidiano.it.

Perché è meglio non usare la carta igienica degli aerei

Se vi state chiedendo il perché di un simile consiglio, beh è presto detto. “Quando c’è una turbolenza i bambini e le bambine, beh soprattutto i bambini piccoli, non riescono a controllarsi quando fanno la pipì, puntano e sparano ovunque“, ha spiegato la hostess.

Brenda ha anche aggiunto: “Di solito finisce sulla carta igienica, quindi se non vuoi quel genere di cose nelle tue parti intime, usa la carta velina, che di solito è in alto e quindi è più pulita“. La carta velina di cui si parla è quella che solitamente si usa per asciugare le mani.

Le reazioni dei follower alle rivelazioni della hostess

Com’è facile intuire i suoi follower sono rimasti abbastanza stupiti da queste parole. C’è chi ha detto che d’ora in poi porterà con sé la carta igienica da casa, e chi eviterà in futuro di usare i bagni degli aerei e in generale i bagni pubblici.

Belle intenzioni, per carità, ma ai bisogni fisiologici è davvero difficile resistere.

Quel che è certo è che potrebbe essere buona abitudine avere sempre con sé delle salviette da utilizzare proprio quando ci si trova a dover utilizzare il bagno fuori casa. In questi anni siamo diventati molto più attenti all’igiene, quindi non sarà un sacrificio infilare in borsa un pacchetto di fazzoletti in più.

Foto: Shutterstock