Solo così si capisce da dove arrivano le formiche: trucchi e rimedi

Trovarsi le formiche in casa non è mai piacevole. Ecco qualche consiglio utile per capire da dove arrivano e come far loro togliere il disturbo

Trovarsi le formiche in casa non è mai un evento simpatico. Più che altro perché, come ben sa chi lo ha sperimentato, liberarsene non è così semplice. Ma perché vengono a farci visita? E come possiamo rispedirle da dove sono venute?

Perché le formiche arrivano in casa

Iniziamo col dire che le formiche arrivano nelle nostre case in cerca di cibo. Sono particolarmente attratte dalle sostanze zuccherine, quindi faremmo meglio ad assicurarci di avere una casa pulita da ogni residuo di cibo. E con questo intendiamo dire anche delle semplici briciole.

I trucchi per capire da dove vengono

Ecco qualche trucco per fermare il loro esodo nelle stanze della nostra abitazione. Intanto possiamo provare a vedere se trasportano qualcosa. Se ciò succede allora seguiamole perché sono dirette verso la loro tana. Se questa si trova nelle vicinanze allora non sarà difficile individuarla. Contrariamente, le cose si complicano. In genere le formiche camminano lungo i muri. Se fanno davvero così buttiamo un po’ di polverina insetticida oppure utilizziamo del bicarbonato di sodio in modo da confonderle, far perdere loro l’orientamento e quindi indurle a lasciare la nostra casa.

I rimedi per liberarsene

Stesso discorso se ci rendiamo conto che entrano in casa da un punto ben preciso, che può essere la giuntura della porta principale. In tal caso conviene controllare se nei laterali dei battenti della porta c’è qualche piccola apertura. Questo perché potrebbe essere un punto in cui hanno tracciato il loro sentiero che conduce al formicaio. Se così fosse, chiudiamo le feritoie con dello stucco.

Non da ultimo, come si accennava in apertura di articolo, bisogna preoccuparsi che il pavimento della cucina sia sempre ben pulito. In tal modo si darà alle formiche un motivo in meno per appropinquarsi alle nostre case. Essendo attratte da sostanze zuccherine potremmo ad esempio fare attenzione quando versiamo lo zucchero nel caffè. Se dovesse caderne un po’ per terra questo potrebbe fare da irresistibile richiamo per loro.

Foto: Shutterstock