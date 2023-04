10 modi redditizi per guadagnare soldi attraverso il riciclo delle bottiglie di plastica. Scopri come puoi trasformare le bottiglie di plastica in denaro contante e fare la differenza per il nostro pianeta

L’attenzione per la salvaguardia del pianeta ha portato alla diffusione del riciclo e all’adozione di misure eco-sostenibili da parte dei cittadini ma anche di molte aziende. In questo contesto, il business del riciclo della plastica si presenta come un’opportunità interessante, sia per il consumatore finale che per le aziende, soprattutto in franchising.

Esistono, infatti, diversi metodi per far sì che il riciclo delle bottiglie diventi redditizio, come avviare un’attività di raccolta e riciclo della plastica, aprendo un cosiddetto “ecopunto” o aderendo a un franchising specializzato nella gestione dei rifiuti.

A tal proposito, esiste la #ReturnthePlastics, un’iniziativa promossa dall’Unione Europea e sostenuta da diverse associazioni e attivisti, che propone di incentivare il sistema di stoccaggio e riciclo delle bottiglie di plastica attraverso l’installazione di macchinari nei pressi dei supermercati, dove i consumatori possono restituire le bottiglie vuote e ricevere un buono spesa in cambio.

L’obiettivo è quello di promuovere il riciclo delle bottiglie di plastica e incentivare gli stati dell’Unione Europea a dotarsi di apparecchi di riconsegna dei vuoti.

Ma in quali altri modi possiamo riciclare la plastica? Eccone alcuni:

Creare portagioie , tagliando i fondi delle bottiglie, montandoli su delle asticelle in ferro e decorandoli a proprio piacimento.

Realizzare dei portapenne , tagliando le bottiglie a metà, colorandole e utilizzandole come portaoggetti per matite e penne.

Riciclare i tappi delle bottiglie, utilizzandoli per creare dei simpatici pupazzetti o per realizzare dei portachiavi.

Costruire dei portacandele , tagliandole e decorando le bottiglie con della carta velina o della vernice spray.

Creare dei vasi per piante, tagliandole a metà, bucherellandole sul fondo e riempiendole di terriccio e piantine.

Realizzare delle scatole per la raccolta differenziata, assemblando le bottiglie di plastica per creare dei contenitori da utilizzare in casa.

Costruire dei puff o dei cuscini , riempiendole con della schiuma e rivestendole con dei tessuti colorati.

Realizzare dei portaoggetti da parete, fissandole ad una base di legno o di cartone.

Creare delle decorazioni natalizie o pasquali, tagliando le bottiglie a forma di fiocchi di neve o di uova, colorandole e appendendole in casa.

Ogni anno vengono prodotte circa 8 miliardi di unità di bottiglie di plastica. È una cifra mastodontica che aiuta a capire l’effetto distruttivo della plastica sul nostro pianeta.

Il materiale con cui sono fatte le bottiglie per le bevande è il PET e per far sì che venga smaltito correttamente, deve essere conferito nella raccolta differenziata nel bidone della plastica. Ma come vanno schiacciate e dismesse in modo da favorirne il riciclo?

Non tutti sanno che le bottiglie di plastica vanno pressate in modo longitudinale e non accartocciate, vanno poi chiuse con il proprio tappo e possibilmente raccolte in un sacco a parte rispetto ad altri materiali di plastica.

