Festa del gatto 2021, 7 modi per renderlo felice e festeggiarlo

Il 17 febbraio si celebra la festa del gatto 2021! Ecco come festeggiare per rendere felice il vostro micio di casa!

In pochi sanno che il 17 febbraio 2021 si celebra la festa del gatto, un giorno speciale dedicato ai nostri amici pelosi. Istituita in Italia nel 1990, è un giorno riservato all’amore per i nostri piccoli felini domestici, ma anche all’informazione sul modo più corretto per prendersi cura di loro.

LEGGI ANCHE: — Cinder, il gatto obeso costretto a fare “palestra”: il video esilarante dei suoi allenamenti

Il 17 febbraio 2021 si celebra la festa del gatto! Festeggiare al meglio questo giorno straordinario è fondamentale per la felicità e il benessere del vostro amico felino! Foto: Lolnews

Festa del gatto 2021: perché si festeggia

La festa del gatto si festeggia ogni 17 febbraio, quindi anche in questo 2021. La data è stata scelta in quanto, nel mese dell’acquario si celebrano gli spiriti anti-conformisti e indipendenti, come appunto quelli dei gatti. Il 17, inoltre, rappresenta un numero legato alle superstizioni, proprio come i gatti… È per questo motivo, dunque, che il 17 febbraio è il giorno perfetto per celebrare il mondo felino in tutte le sue sfumature.

La festa, oltre ad essere un’occasione in più per dimostrare il nostro amore nei confronti dei gattini, è però volta anche a sensibilizzare l’opinione pubblica su diversi temi. I gatti – come molti animali – sono ancora vittime di violenza. Proteggerli, amarli e prendersi cura di loro è quindi un dovere di chi invece li adora, aiutando a condividere la cultura dell’attenzione e dell’amore nei loro confronti.

Festa del gatto 2021: 7 modi per festeggiarla in allegria

Ma la festa del gatto 2021 è pur sempre una festa e quindi va celebrata in allegria e, obbligatoriamente, in compagnia dei nostri mici! E per questo vogliamo darvi 7 semplici consigli per festeggiarla al meglio e fare gli auguri al nostro gatto di casa!

1. Dare spazio al gatto!

I gatti hanno bisogno di spazio e quindi tenerli sempre al chiuso può essere estremamente fastidioso per loro. Dare ad un gatto lo spazio di cui necessita è quindi un dovere che ogni bravo padrone deve imparare per rendere felice il proprio micio.

I gatti sono animali territoriali, per questo per loro è fondamentale avere a disposizione un’area che sentano come di loro proprietà. Lasciarlo andare fuori di tanto in tanto è una soluzione indispensabile per fargli vivere al meglio la sua vita, anche lasciando aperta la finestra per qualche ora. Non vi preoccupate, tornerà sempre da noi!

2. Dare al gatto la possibilità di farsi le unghie

Uno dei problemi fondamentali che i proprietari dei gatti lamentano è la loro necessità di affilarsi continuamente gli artigli. Se siete spaventati per i vostri mobili, niente paura: la soluzione sta nel creargli uno spazio apposito nel quale sistemare tiragraffi e tavolette di legno sulle quali possa darsi da fare.

Provvedere alla creazione di uno spazio del genere farà sicuramente più felice il nostro gatto (e il nostro divano).

3. Dare al gatto tutte le cure di cui ha bisogno

Lo abbiamo già detto: la festa del gatto 2021 mira a sensibilizzare riguardo ai modi in cui prendersi cura della salute dei nostri felini. Nessuno ama pulci, zecche, acari o vermi: nemmeno il nostro gatto. È per questo che per renderlo più felice è obbligatorio prevenire la presenza dei parassiti, portandolo frequentemente dal veterinario. Un gatto in salute è un gatto felice!

Oltre al veterinario, ogni tanto è necessario dare al gatto la possibilità di godersi un po’ di meritato relax! A Perugia, ad esempio, esiste il Gatthotel & Spa, una pensione creata e gestita da una veterinaria,studiata appositamente per i gatti, strutturata per rispondere alle loro esigenze fisiche e psicologiche.

Oltre ad essere una pensione, si tratta di un vero e proprio centro benessere, una spa dove il vostro gatto potrà godere di tutto ciò di cui ha bisogno. Al suo interno potrà trarre il massimo benessere possibile da una toelettatura effettuata in un ambiente studiato apposta per lui!

Il Gatthotel & Spa funziona come pensione per animali, dove poterli lasciare per i vostri periodi di assenza con la sicurezza che verrà garantito loro tutto il meglio! All’interno ci sono diverse tipologie di strutture che si possono scegliere per i propri animali. Ad esempio le “Beach Hut” sono per i gatti più timidi e che hanno bisogno di rimanere più protetti. La play room consente invece ai gatti più socievoli di interagire in uno spazio neutrale e, se usata singolarmente, permette a tutti gli ospiti più attivi di sgranchirsi le zampe.

@Gatthotel&spa

@Gatthotel&spa

@Gatthotel&spa

4. Stimolare l’intelligenza del gatto

I gatti sono animali intelligenti e curiosi e, come si fa più spesso coi cani, stimolare il loro intelletto è un toccasana sotto ogni punto di vista. Giocattoli come le prede meccaniche sono fondamentali, ma è possibile insegnar loro anche trucchetti semplici, come sedersi a comando. Si tratta di piccoli gesti capace di aumentare esponenzialmente la sintonia tra micio e padrone, rafforzando in maniera incredibile questa fondamentale relazione.

5. Posizionare la lettiera nel punto giusto

Per la festa del gatto 2021 le associazioni che si occupano di questo delizioso animale raccomandano di stare attenti alla sua igiene. È vero che i gatti sono animali molto puliti, ma proprio per questo bisogna renderli felici favorendo questa loro innata caratteristica.

Posizionare la lettiera nel punto giusto è quindi un gesto che verrà sicuramente apprezzata dal nostro gatto: evitiamo dunque di metterla vicino alle ciotole, al centro di una stanza o in una zona di passaggio. Inoltre, per garantire che la usi sempre, non ci dimentichiamo mai di pulirla a fondo e di abbondare con la sabbia.

6. Non esagerare con le coccole

Coccolare un gatto è una sensazione bellissima. Tuttavia, proprio come gli esseri umani, anche i micini non hanno sempre voglia di coccole. Per questo motivo, evitiamo di cercarli in continuazione e coccoliamoli soltanto quando sono loro a cercarci. E ovviamente, facciamolo sempre con delicatezza!

7. Considerare di prendere un altro gatto

I gatti sono animali sociali: è per questo che dar loro compagnia può essere una soluzione ottima. Prendere più di un gatto servirà dunque a dare al nostro micio di casa la possibilità di giocare con un compagno adatto, con il quale sviluppare un’intesa tutta felina che farà la sua e la nostra felicità.

Per favorire la socialità felina, esiste Il Condomicio, un progetto ambizioso creato a Novate Milanese, dove è stato creato un appartamento a misura di gatto, realizzato per regalare loro un’esperienza unica e benefica.

Si tratta di uno spazio su due piani di 100 metri quadri, che prevede percorsi su diverse altezza, area giochi dedicata, straordinarie esperienze di musicoterapia e aromaterapia e addirittura un ristorante per gatti! Un’esperienza unica che darà al vostro micio tutta la socialità di cui ha bisogno!

Per LolShop, Il Condomicio offre un codice sconto del 15% su un ordine minimo di 40€ sul suo shop online, che offre giochi, accessori e pappa. Lo sconto è valido fino a domenica 21 febbraio inserendo in fase di conclusione ordine il codice “CONDOMICIO15“.



Inoltre, Il Condomicio ha lanciato un’iniziativa a favore dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia: acquistando la bacchetta Lockdown C-19 e la bacchetta Lockdown mascherina parte del ricavato verrà devoluto all’associazione.

@ilcondomicio

@ilcondomicio

@ilcondomicio

Festa del gatto 2021: come preparare una torta felina!

Infine, per festeggiare la festa del gatto 2021, perché non preparare al nostro micio una bellissima torta tutta felina?

Per celebrare questa festa, però, ricordiamoci che i dolci fanno parte degli alimenti dannosi per la salute del gatto, quindi optiamo per una deliziosa torta salata!

Per farla, come base scegliamo ingredienti di prima qualità: del tonno, del salmone o della carne! E poi, perché no, condividiamone una bella fetta insieme a loro!

Foto: Kikapress