Festa del papà 2021, 5 idee speciali adatte anche ai bambini piccoli

Siete alla ricerca di idee per festeggiare la festa del papà 2021? Niente paura, siete nel posto giusto: ecco alcuni spunti speciali!

Il 19 marzo di ogni anno si celebra la festa del papà, e questo 2021 non fa certo eccezione! Ma avete già pensato a come festeggiare questo meraviglioso evento dedicato ai padri di tutto il mondo? Andiamo a vedere qualche semplice consiglio e alcune idee speciali adatte anche ai bambini più piccoli!

19 marzo 2021, perché si celebra la festa del papà?

Partiamo dal principio: la festa del papà nasce all’inizio del secolo scorso per omaggiare il ruolo del genitore sia in famiglia che nella società.

Non esiste una singola data in tutto il mondo, ma in Italia la festa del papà cade il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Questo perché San Giuseppe viene considerato come simbolo del padre buono, laborioso, paziente e comprensivo, capace di assolvere al compito di crescere il figlio di Dio. In pratica il simbolo stesso dalla figura paterna!

Idee regalo fatte in casa per la festa del papà 2021

Se volete fare un regalo speciale per la festa del papà 2021 è possibile anche utilizzare cose che abbiamo già in casa, magari insegnando ai bambini l’arte del riciclo e del riuso.

1. Il portapenne coi Lego®

Se avete bambini piccoli, certamente non mancheranno in casa le costruzioni e mattoncini vari. Ebbene, per creare un regalo speciale per celebrare la festa del papà, perché non far creare ai bambini un simpatico portapenne con i Lego®?

Bisogna soltanto lasciar andare la fantasia per creare un portapenne coloratissimo o, in alternativa, anche un simpatico portafoto!

2. Il trofeo con il rotolo di carta igienica

Come lavoretto fatto in casa dai bambini per la festa del papà 2021, perché non optare per un trofeo realizzato con il rotolo della carta igienica? Non bisogna far altro che decorarli come più vi piace. Poi, su una striscia di cartoncino, scrivete una dedica per il papà e infilatela sul cartone! Il risultato è quello che vedete in questa foto.

3. La tovaglietta per la colazione

Infine, perché per la festa del papà 2021 non preparare una simpatica tovaglietta per la colazione che potrà utilizzare ogni mattina? Non bisogna far altro che prendere un rettangolo di tessuto bianco e farlo decorare a piacere al bambino, con disegni e scritte. Poi, con una macchina da cucire, fissate un rettangolo di plastica trasparente per coprire l’opera!

4. Il cestino regalo per una serata cinema

Un’altra idea simpatica per la festa del papà è quella di realizzare un meraviglioso cestino regalo, magari per passare una meravigliosa serata cinema in famiglia… per riempirlo, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: birra artigianale, snack, salatini, pop corn, patatine, arachidi e pistacchi… Poi, non bisogna far altro che decidere, tutti insieme, quale film guardare!

5. I box di Marco Napolitano con le zeppole di San Giuseppe

Se la vostra idea è quella di una festa del papà 2021 molto dolce, perché non passarla gustando delle fantastiche zeppole di San Giuseppe? Ci ha pensato Marco Napolitano dell’omonima pasticceria partenopea, che ha messo a punto un meraviglioso box di zeppole al forno pronte da farcire con crema pasticcera e amarene.

L’ideale per passare un dolcissimo 19 marzo!

Extra: i quadretti de Le Favole di Sam per la festa del papà 2021

Per chi invece volesse mettere a punto un simpatico regalo, Le Favole di Sam ha pensato a dei quadretti personalizzati con il nome del papà e con tutte le caratteristiche a lui legati, davvero il massimo per un tenero regalo!

Il quadretto ‘Il mio super papà‘ è completamente personalizzabile: si può sia partire da un modello esistente che optare per un quadro su misura, completandolo con personaggi e informazioni scelti ad hoc: dagli orsetti ai supereroi, fino ad ogni tipo di simpatico animaletto.

I quadretti della serie ‘Il mio super papà‘ sono solo alcuni dei tanti quadretti offerti da Le Favole di Sam, tutti stampati con colori atossici, quindi perfetti anche per la stanza dei più piccoli. Possono essere anche completati con una cornice e sono senz’altro il regalo perfetto per la festa del papà 2021, da appendere nel suo ufficio o nella sua stanza.

