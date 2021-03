Pasqua 2021, idee per la caccia alle uova da fare in casa: dagli indizi alle sorprese

Per la Pasqua 2021 volete organizzare una magnifica caccia alle uova fatta in casa per i vostri bambini? Eccovi le nostre idee, gli indizi e le soprese!

Siete alla ricerca di idee per festeggiare la Pasqua 2021 insieme ai vostri bambini, magari organizzando una simpatica caccia alle uova fatta in casa? Ecco le nostre idee per darvi una mano in questa simpatica impresa!

LEGGI ANCHE: — Scarica qui gli indizi della caccia al tesoro delle uova pasquali per stamparli

Pasqua 2021: come organizzare la caccia alle uova

Partiamo dal principio. La caccia alle uova di Pasqua è una tradizione molto diffusa tra i bambini anglosassoni e americani, che negli ultimi anni sta trovando terreno fertile anche in Italia. Si tratta infatti di un’attività capace di coinvolgere tutta la famiglia, per un momento di divertimento di condivisione tra grandi e piccini davvero unico…

La caccia all’uovo di Pasqua funziona un po’ come la più classica caccia al tesoro: tanti indizi permettono di arrivare ad una sorpresa finale… E magari (perché no?) ogni indizio può essere accompagnato da una sorpresa più piccola, magari un ovetto di cioccolata o un dolcetto che renda ancora più gustosa la ricerca del gran finale!

Caccia alle uova di Pasqua: gli indizi di Temperina

Se vi state chiedendo come organizzare una caccia alle uova di Pasqua in questo 2021, sappiate che ci ha pensato Temperina, clown fondatrice di Circauncirco, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di feste, eventi e spettacoli a Roma.

In questo periodo è infatti complicato e talvolta impossibile organizzare una caccia al tesoro all’aperto. Quindi perché non farla all’interno delle mura domestiche?

La caccia al tesoro preparata da Temperina è molto semplice… basta solo disseminare un po’ di ovetti in casa! I suoi indizi sono solo 5, da abbinare ad ogni ovetto…

Il primo indizio della caccia alle uova:

Che la caccia al tesoro abbia inizio,

ecco a te il primo indizio!

Iniziamo di tutta fretta la ricerca

comincia in cameretta!

Cerca bene l’ovetto.

Non sarà mica dentro un cassetto,

Quando sei stanco e vai a dormire

la tua testolina dove va a finire?

Vai corri sul letto ci sei vicino,

l’ovetto si trova proprio sotto il ___________

La risposta è ovviamente “cuscino”, dove il bambino troverà il primo ovetto e anche il secondo indizio.

Il secondo indizio della caccia alle uova:

Il prossimo ovetto è nascosto in modo perfetto.

Si trova vicino a quell’oggetto che trasmette

film, cartoni e mille ricette.

Ci passiamo davanti le ore,

hai ben capito è proprio il ____________

Qui la risposta è ovviamente “televisore”, luogo dove si troverà il secondo ovetto!

Quale uovo scegliere per la nostra caccia?

Ma visto che per gli indizi dobbiamo utilizzare delle uova di cioccolato, avete pensato a quali scegliere? Abbiamo pensato a un paio di soluzioni, capaci di unire la bontà del cioccolato a delle bellissime sorprese.

Partiamo con il Fondente Luisa Baci Perugina! Non soltanto un uovo al finissimo cioccolato fondente, ma ben due sorprese! La prima sorpresa è un gioiello 100% Made in Italy, la seconda sono tre cioccolatini Baci Perugina da condividere con chi amate! Ma Baci Perugina non è solo Fondente Luisa, ma anche tante altre versioni che trovate tutte sul loro sito ufficiale…

Perugina, inoltre, propone anche un magnifico uovo di Pasqua classico: un prodotto fantastico, presente in tre versioni (fondente extra 70%, fondente extra Luisa e cioccolato al latte finissimo). La sorpresa è in questo caso un gioiello 100% Made in Italy, realizzato da Maestri Orafi Toscani

Ora che sappiamo quali uova scegliere, torniamo alla nostra caccia alle uova, con il terzo indizio!

Il terzo indizio della caccia alle uova:

Pronto ad arrampicarti come un ragno

Adesso devi ispezionare bene tutto il _________

Qui la parola è ovviamente “bagno”, luogo dove nascondere un altro ovetto e il quarto indizio!

Il quarto indizio della caccia alle uova:

La ricerca continua in cucina,

Vai avanti che la meta è vicina!

Cerca bene e non distrarti per mangiare un panino,

l’ovetto che cerchi si trova proprio nel _________.

La risposta è “lavandino“, luogo in cui nascondere il quarto ovetto e l’ultimo indizio della caccia alle uova di Temperina!

Il quinto indizio della caccia alle uova:

Ora che di uova ne hai trovate tante,

devi cercare bene quello gigante!

Ma dove lo avranno messo?

Cerca bene vicino al portone di __________!

Dato che la risposta è “ingresso” non vi resta che nascondere vicino al portone di ingresso un uovo di quelli giganti, da far trovare ai vostri bambini per la loro gioia!

Se volete scaricare e stampare i cinque indizi, li trovate tutti cliccando qui!

Cosa mettere nell’uovo gigante? I libri personalizzati di Framily!

In alternativa, nel quinto indizio, oltre al super-uovo, perché non inserire qualcosa di personalizzato? Oltre ai giocattoli da scegliere in base ai gusti per i bambini, abbiamo pensato anche ad un’altra soluzione: i libri personalizzati di Framily!

Si tratta di libri nei quali i vostri bambini potranno diventare eroi di una storia da vivere insieme ai personaggi più amati, come quelli di Frozen, dei Paw Patrol, di Sam il Pompiere, di Cars e tante altre soluzioni!

In queste storie i bambini potranno immedesimarsi, entrando nella storia con un personaggio a scelta che assomigli davvero a loro! Si potrà anche inserire una foto del bambino e aggiungere una dedica all’inizio del libro!

Una soluzione fantastica che piacerà ai bambini e anche ai loro genitori, che potranno leggere la storia ai più piccoli!

Il regalo di Pasqua originale per la moglie, la mamma, la fidanzata o la suocera!

È vero che la Pasqua piace tantissimo ai bambini, ma avete pensato di poter fare un regalo originale anche per una moglie, una mamma, una fidanzata, una suocera o semplicemente un’amica? Ebbene, a venirci incontro è Deva Luxury Food Bouquet, che ci offre una soluzione straordinaria per un fantastico dono per le persone che più amiamo!

L’idea di base di Deva Luxury Food Bouquet è semplice ma rivoluzionaria: un concept del classico bouquet che unisce la bellezza dei fiori al simbolismo e alla magia della frutta fresca.

Si tratta di un’idea regalo fantastica, atta a stupire e a lasciare a bocca aperta… I fiori sono sempre freschi grazie ad un vasetto in plastica presente sotto ogni gambo, e la frutta è assolutamente commestibile ma sempre ben conservata grazie ad un’apposita pellicola protettiva!

Tra i bouquet di Deva Luxury Food Bouquet, vi consigliamo Cuore Matto (con fragole, more e rose), Pepite di Energia (con mango, pompelmo, arance, carote kumquat e fiori di stagione). Con il ritorno della primavera, poi, perché non pensare a Un raggio di sole (con limoni, zenzero e fiori di stagione)… E se volete optare per qualcosa di più romantico, ecco a voi Red Passion, con mele rosse, melograno, ribes e rose rosse!

foto: Kikapress, Framily, Deva Luxury Food Bouquet