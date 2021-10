Spazio Rossellini, va in scena U.MANI: una storia tra teatro, cinema e micro-manipolazione

Domenica 3 ottobre la compagnia Illoco Teatro porta in scena U.MANI nell’ambito della rassegna ‘La fiaba sul comò’ allo Spazio Rossellini

Domenica 3 ottobre, alle ore 16:00 presso lo Spazio Rossellini, in Via della Vasca Navale 58 a Roma, va in scena U.MANI, lo spettacolo per grandi e piccini che mescola la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali realizzato dalla compagnia Illoco Teatro.

U.MANI sarà presentato nell’ambito della rassegna ‘La fiaba sul comò’, organizzata per ATCL Lazio con il sostegno della Regione Lazio e del MiC.

U.MANI_Foto: Illoco Teatro via HF4

Ha già ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio Nazionale Pina e Benedetto Ravasio (2021) e la menzione speciale al bando «In viva voce 2020» di ATCL Lazio ed è pensato per le nuove generazioni grazie al mix di teatro, cinema e micro-manipolazione che propone.

U.MANI_Foto: Illoco Teatro via HF4

La protagonista di U.MANI è una bambina, Clara, a cui si rompe la televisione. Così ha inizio la sua avventura, con una missione di vitale importanza: restituire il sorriso alla Luna. Un viaggio vertiginoso che la porterà negli oceani più profondi, nei deserti più aridi e nelle caverne più buie, fino a scoprire che con la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo.

Sulla scena, a dare vita a Clara e gli altri personaggi, una serie di set in miniatura creati e manipolati dagli attori; le varie azioni vengono riprese da un operatore dotato di telecamera, e il “film”, realizzato dalla collaborazione coreografica tra attori-manipolatori e operatore ad ogni replica, viene proiettato live su uno schermo collocato sul fondale.

Un lavoro che intende mostrare al pubblico, simultaneamente, la scena e il dietro le quinte, l’illusione e il trucco. Gli spettatori, infatti, assistono contemporaneamente alle immagini audiovisive prodotte live e proiettate sullo schermo situato sul fondale, e al processo di produzione di quelle stesse immagini, realizzato dagli attori-manipolatori.

Foto_Illoco Teatro via HF4