Davanti al Congresso degli Stati Uniti, alcuni ex militari hanno rivelato che gli alieni sono sulla Terra. Ecco cosa hanno detto.

Lo scorso 26 luglio è stata una giornata storica per tutti coloro che sono appassionati di UFO, extraterrestri e tutto ciò che riguarda il mondo dello spazio oltre il nostro Pianeta: l’ex pilota della Marina Ryan Graves e l’ex agente dell’intelligence David Grusch hanno detto che gli alieni esistono davvero e sono sulla Terra. Anzi, hanno fatto delle importanti rivelazioni che sembrano confermare tanti sospetti e complotti riguardo all’Area 51 e all’operato del governo di Washington riguardo agli UFO. Ma cosa avranno mai rivelato i due ex militari?

Gli alieni sono sulla Terra? Le dichiarazioni degli ex militari davanti al Congresso USA

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Di fronte al Congresso degli Stati Uniti si è tenuta un’udienza sugli UFO e gli alieni di storica importanza per il mondo intero.

L’ex pilota di caccia della Marina americana, Ryan Graves, ha detto che gran parte degli oggetti volanti non identificati sono essenzialmente di provenienza aliena.

“Non erano aerei – ha esordito – Questi oggetti sono rimasti completamente fermi nei venti di uragano di categoria 4. Hanno poi accelerato a velocità supersoniche. Una cosa per la quale non c’è una spiegazione sensata”.

A dargli manforte anche le dichiarazioni di David Grusch, ex ufficiale dei servizi segreti USA, che ha dichiarato pubblicamente che il governo degli Stati Uniti ha nascosto per decenni prove di manufatti non umani, compresi veicoli intatti e parzialmente intatti. E non solo.

“Il governo è in possesso di rottami recuperati dopo uno schianto. Se hanno anche i corpi dei piloti di questi veivoli? Non posso entrare nei particolari. Posso dire che alcuni dei corpi recuperati erano biologici. Non umani, e questa è stata la valutazione delle persone con conoscenza diretta del programma con cui ho parlato. Le ritorsioni che ho subito dopo aver reso pubbliche alcune cose sono state molto brutali e davvero spiacevoli“, ha detto.

Praticamente, ha affermato che il governo degli Stati Uniti ha nascosto le prove di manufatti non umani e materiali biologici recuperati dagli UFO. Qualcuno ne mette in discussione l’attendibilità. Ciò che è sicuro è che queste affermazioni sono state fatte davanti al Parlamento degli Stati Uniti, di sicuro un luogo dove non si tende a mentire… o forse no?

Photo Credits: Shutterstock