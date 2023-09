Emergenze e allerte meteo: il test IT-Alert previsto oggi a Roma e nel Lazio è stato rinviato

Oggi, giovedì 21 settembre, era previsto un importante test del sistema di allarme pubblico nazionale IT Alert nella città di Roma e nell’intera regione del Lazio. Tuttavia, a causa di un’allerta meteo gialla per temporali che colpirà l’area, il test è stato rinviato a data da destinarsi.

Il Sistema IT Alert: informazione tempestiva per emergenze

IT-Alert è un sistema di allarme pubblico nazionale messo a punto dalla Protezione Civile. Il suo obiettivo principale è fornire un’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte in gravi emergenze geologiche o pericoli imminenti, come precipitazioni intense, inondazioni e alluvioni. Il sistema si basa su notifiche dirette tramite SMS.

Secondo quanto stabilito dal regolamento messo a punto dalle autorità, le date dei test del sistema possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per altre situazioni di emergenza. E questo è esattamente ciò che è accaduto oggi a Roma e nel Lazio, dove l’allerta meteo ha reso necessario il rinvio del test IT Alert a data da destinarsi.

IT Alert: test di oggi rinviato nel Lazio: confermato nelle altre regioni

Tuttavia, mentre nel Lazio l’allerta meteo ha fatto sì che il test venga rinviato, le altre aree in Italia procederanno come previsto. Le regioni del Veneto e della Valle d’Aosta attueranno il test oggi alle ore 12:00, come da programma. In queste regioni, i telefoni cellulari connessi alle celle telefoniche riceveranno un SMS di test con un segnale acustico diverso dalla classica suoneria, a sottolineare l’importanza di un sistema di allarme che funziona in modo efficace e coordinato a livello nazionale. Inoltre, insieme al messaggio di test, è prevista la ricezione di un link a un questionario composto da 24 domande. La compilazione di questo questionario è importante poiché contribuirà alla valutazione e al perfezionamento del sistema.

La sperimentazione di IT-Alert ha coinvolto già diverse regioni italiane nei giorni scorsi, dimostrando già la sua efficacia e capillarità. La sua implementazione è parte di un progetto più ampio per migliorare la sicurezza pubblica e fornire alle persone le informazioni necessarie per affrontare situazioni di emergenza. La conclusione dei test è prevista per la fine del 2023.

Quando si scatena un temporale, è fondamentale prendere alcune precauzioni per garantire la tua sicurezza all’interno delle mura domestiche. La Protezione Civile fornisce preziosi consigli su cosa evitare di fare durante una tempesta:

Evita il bagno e la doccia : poiché l’acqua è un eccellente conduttore di elettricità, è meglio non fare il bagno o la doccia durante un temporale per evitare il rischio di scariche elettriche.

: poiché l’acqua è un eccellente conduttore di elettricità, è meglio non fare il bagno o la doccia durante un temporale per evitare il rischio di scariche elettriche. Spegni e stacca gli elettrodomestici: possono bruciarsi se la casa viene colpita da un fulmine, quindi è consigliabile spegnerli e staccarli.

possono bruciarsi se la casa viene colpita da un fulmine, quindi è consigliabile spegnerli e staccarli. Evita l’uso del telefono fisso e delle apparecchiature elettriche: la carica elettrica può propagarsi attraverso i fili, quindi evita di utilizzare il telefono fisso e qualsiasi apparecchiatura connessa alla rete elettrica durante un temporale.

la carica elettrica può propagarsi attraverso i fili, quindi evita di utilizzare il telefono fisso e qualsiasi apparecchiatura connessa alla rete elettrica durante un temporale. Non toccare elementi metallici all’esterno: evita di toccare condutture, tubature, caloriferi o impianto elettrico durante una tempesta, poiché potrebbero condurre l’elettricità.

evita di toccare condutture, tubature, caloriferi o impianto elettrico durante una tempesta, poiché potrebbero condurre l’elettricità. Rifugiati all’interno: Sei al sicuro all’interno delle tue mura domestiche, ma resta lontano da pareti, porte e finestre. Assicurati che siano rigorosamente chiuse. Evita di sostare sotto le tettoie o i balconi, poiché potrebbero rappresentare punti di pericolo in caso di fulmine.

