L’ultimo scherzo de Le Iene a Fedez è stato orchestrato con l’uso dell’intelligenza artificiale e il campionamento della voce di Francesco Facchinetti

La produzione de Le Iene ha deciso di utilizzare l’intelligenza artificiale per fare uno scherzo a Francesco Facchinetti e ai suoi contatti, tra cui Fedez.

Con la voce campionata di Facchinetti, hanno inviato un messaggio a Fedez, affermando di aver sentito la giornalista Myrta Merlino parlare di cose compromettenti su di lui. “Fede come stai? Ho sentito Myrta Merlino. Stai attento perché ha delle cose su di te” recitava il finto messaggio.

Fedez, Myrta Merlino e i paparazzi sotto casa

Lo scherzo ha cercato di fare leva sui rapporti “tesi” tra i due: con la conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, si è innescato un botta e risposta per via delle indagini che riguardano Chiara Ferragni e il fastidio del rapper di avere continuamente i paparazzi appostati sotto casa in cerca di chissà quale scoop.

La reazione di Fedez allo scherzo de Le Iene

Fedez ha gestito bene la situazione, rispondendo in modo deciso e affermando di non avere nulla da nascondere. Il rapper ha risposto al messaggio, chiedendo spiegazioni sulle affermazioni di Myrta Merlino e sottolineando l’assurdità del messaggio ricevuto.

“Guarda che io sono pulito. Non ho nulla da nascondere […] Quindi che stia attenta lei a quello che dice” ha risposto Fedez. Alla fine, sembra lo scherzo de Le Iene non abbia portato a rivelazioni imbarazzanti da parte del rapper.

Foto: Kikapress