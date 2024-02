Scopri il villaggio segreto dove l’aria è più pura che mai! In questo angolo nascosto del mondo puoi respirare a pieni polmoni

Il problema dell’inquinamento atmosferico è una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Il 90% della popolazione mondiale respira aria malsana, e trovare luoghi dove si possa respirare a pieni polmoni diventa una priorità.

Secondo i dati più aggiornati, i Paesi in cui i livelli di polveri sottili rientrano nei limiti dell’OMS sono davvero pochi. Tuttavia, esistono angoli nascosti del pianeta in cui l’aria è ancora pura e salubre, offrendo un respiro di sollievo per chiunque cerchi un rifugio dalla contaminazione atmosferica.

Dove si respira meglio: ecco il Paese con l’aria più pulita del mondo

Tra i luoghi in cui è possibile godere di aria pulita e rigenerante, il primo posto spetta a un paradiso tropicale poco noto: l’isola di Guam, situata nell’Oceano Pacifico occidentale. Questo dato emerge dall’ultimo report della piattaforma svizzera IQAir, che ha monitorato i livelli di inquinamento in tutto il mondo. La concentrazione media annua di PM 2,5 a Guam è pari a soli 1,3 µg/m3, rendendo questo villaggio un’oasi di aria pura.

Tamuning, il villaggio che si distingue per la sua aria cristallina, è incastonato in questo paradiso tropicale, caratterizzato da spiagge bianche e mare trasparente. Ma Guam non è l’unico angolo del mondo in cui si respira bene. Altri luoghi in cima alla classifica includono la Polinesia francese nell’Oceano Pacifico e le Isole Vergini nel mare dei Caraibi.

I Paesi in cui l’aria è quasi irrespirabile

Ma c’è l’altro lato della medaglia: nella lista dei Paesi in cui respirare è invece diventato quasi impossibile a causa dello smog, spiccano nomi come il Ciad nell’Africa centrale, con una concentrazione media annua di particolato fino a 89,7 μg/m³, ben oltre i limiti stabiliti dall’OMS. L’Iraq e il Pakistan seguono da vicino, evidenziando la necessità di affrontare urgentemente la questione dell’inquinamento atmosferico su scala globale.

