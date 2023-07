È chiamato Derecho, ecco come si forma il vento che spaventa più di un uragano

Recentemente, una serie di tempeste intense ha scatenato venti potenti che hanno raggiunto quasi i 144 chilometri all’ora, causando gravi danni in diversi stati del Midwest americano. Questi eventi atmosferici si sono rivelati essere Derechos, un fenomeno meteorologico piuttosto raro.

Contrariamente a uragani e tornado che seguono un movimento circolare, i venti di un fenomeno chiamato “Derecho” si muovono in modo lineare, provocando una singola traiettoria di devastazione. Per ottenere la classificazione di Derecho, questo evento meteorologico deve avere una larghezza di almeno 100 chilometri e una lunghezza di 600 chilometri, con venti che soffiano a una velocità di almeno 90 chilometri all’ora per gran parte del suo percorso.

In passato, velocità del vento di eventi simili hanno raggiunto i 200 chilometri all’ora, paragonabili a quelle di alcuni uragani di grandi dimensioni. La causa di un Derecho è legata al downburst, che si verifica quando correnti d’aria umide interagiscono con aria più secca, portando all’evaporazione dell’umidità presente nell’atmosfera temporalesca. Questo processo raffredda l’aria circostante, aumentandone la densità e spingendola verso il basso fino al terreno, generando venti fortissimi.

