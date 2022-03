Oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo: i 2 segni più fortunati in amore

Sono 2 i segni che avranno il maggior favore da parte delle stelle nell'oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo. Scopriamo la classifica dei segni per i prossimi giorni

Archiviato il weekend è ora di conoscere l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo. Se siete impazienti di sapere che cosa hanno in serbo le stelle per voi, vi anticipiamo che nei prossimi giorni saranno due i segni fortunati in amore. Vediamo nel dettaglio la classifica dal segno meno fortunato al più fortunato.

Leggi anche : >> 2022 DA URLO PER QUESTI 4 SEGNI: GRANDE SVOLTA IN ARRIVO PER LORO, COSA DICONO LE STELLE

Oroscopo settimanale: gli ultimi posti in classifica

L’oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo vede all’ultimo posto lo Scorpione. Come riporta il sito Fanpage.it le persone di questo segno non saranno le più simpatiche e cordiali dell’universo nei prossimi giorni.

Non brilla per simpatia nemmeno il Leone. Questo segno ha Saturno contro e prende ogni consiglio come una critica.

Il Toro viene da settimane decisamente fortunate. E si sa che la caduta fa molto male quando avviene dai piani alti. L’unica soluzione è restare per un po’ nel proprio brodo attendendo tempi migliori.

Finalmente invece gli amici del Cancro stanno per tornare ad assaporare la gioia della felicità. Ci è voluto un po’ per rialzarsi ma è ora di tornare a correre verso giorni sereni.

I Pesci nell’oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo si prendono una pausa. Il massimo del godimento per loro sarà leggere un bel libro sulla panchina del parco o bere una tisana guardando l’infinito fuori dalla finestra. Si scatenassero gli altri, i Pesci non hanno voglia di far baldoria al momento.

Chi non se la passa male

La Vergine stava meglio prima. In compenso però ha qualche giorno per fare il punto di tutte le emozioni e le follie vissute nell’ultimo periodo.

Giorni positivi per il Capricorno. Si sente un po’ più solo ma di ottimo umore e libero da una serie di incombenze. Tutto è più leggero, pure l’amore.

Il Sagittario è decisamente lanciato. Ha grande sicurezza in se stesso ma si fa anche in quattro per essere il primo della classe. Sforzi che sicuramente vanno premiati.

Per i Gemelli si preparano giorni molto buoni. Le sue energie illuminano chiunque gli stia accanto.

Oroscopo settimanale: i segni più fortunati

Sul podio dei segni più fortunati nell’oroscopo settimanale dal 7 al 13 marzo troviamo al terzo posto l’Ariete. Questo segno si sente rinato: mente lucida, nervi solidi e un grande senso di saggezza.

Secondo posto per la Bilancia, che ha fatto una gran rimonta e ora emana un fascino che non passa inosservato.

Primo posto per l’Acquario, che si appresta a vivere un lungo periodo felice. È lui il segno più fortunato in amore, e non solo.

Foto: Shutterstock