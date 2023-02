Oroscopo Febbraio, non succederà più: cosa accadrà a ogni segno zodiacale in questo mese

Scopriamo insieme l’Oroscopo per il mese di Febbraio 2023, che coinvolgerà praticamente tutti i segni dello zodiaco! Ecco cosa accadrà.

Febbraio 2023 è appena cominciato e con lui anche la voglia di scoprire qualcosa di più sul nostro oroscopo. Cosa accadrà mai al nostro segno zodiacale? Quale destino ci attende nel secondo mese di questo anno che sembra essere appena cominciato? Febbraio è estremamente potente, in quanto tutti i segni si appoggiano all’energia ribelle dell’aria. Scopriamo insieme cosa accadrà ai nostri 12 segni .

Febbraio 2023: l’oroscopo di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Partiamo dal principio. Per febbraio 2023 l’Ariete sarà un po’ più romantico, specie all’inizio del mese: è un ottimo momento per uscire e fare nuove amicizie! Il Toro, invece no: si trova in un momento molto impegnativo, nel quale ha bisogno di ricaricare le tante energie spese.

Quanto ai Gemelli, a febbraio 2023 il suggerimento dell’oroscopo è di dedicarsi alle proprie passioni ma anche di tentare cose nuove. Il Cancro, invece, dovrà cercare di concentrarsi un po’ di più sulla concretezza, magari abbandonando qualche fantasia nella quale si è spinto.

Le previsioni per i segni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Per i nati sotto il segno del Leone, febbraio è la perfetta opportunità per vedere un allineamento perfetto nella propria vita… le condizioni sono estremamente favorevoli! Chi è invece della Vergine partirà un po’ sottotono ma, con il passare del mese, troverà il modo per sfidare i propri limiti e magari superarli.

Quanto alla Bilancia, tutto consisterà nel programmare al meglio e tentare di incastrare gli impegni con la consueta certosinità. Il resto verrà da sé. Lo Scorpione risplenderà tantissimo nel mese di febbraio, vivendo soprattutto momenti di vera passione con le persone che ama

Febbraio 2023: l’oroscopo di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Poche invece le energie delle quali disporrà il Sagittario, che si sentirà decisamente sottotono e poco disposto alle novità. Il Capricorno, invece, si sentirà essenzialmente incompreso per tutto il mese di febbraio… meglio stargli alla larga!

I nati sotto il segno dell’Acquario sono a casa loro e, per questo motivo, potrebbero vivere un mese fantastico. L’importante è circondarsi di bella gente e buone vibrazioni. Chiudono la lista i Pesci, per i quali febbraio sarà un grande mese di attesa, in vista di quello che avverrà nel prossimo futuro. Si preparano grandi cose.

