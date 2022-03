Oroscopo weekend 26-27 marzo, questi 3 segni faranno molta fatica

Non tutti i segni saranno fortunati secondo l'oroscopo del weekend 26-27 marzo: ecco quali si troveranno a vivere momenti di difficoltà.

Anche marzo volge al termine, ed è ora di scoprire l’oroscopo del weekend 26-27 marzo per capire come concluderemo il primo trimestre del 2022. Come al solito affidiamo tutte le nostre speranze a Paolo Fox, faro nel buio in una vita di difficoltà. Anticipiamo subito che 3 segni in particolare, ovvero Cancro, Gemelli e Sagittario dovranno affrontare giorni non molto fortunati.

Prima di addentrarci nelle traversie di questi 3 segni, vediamo che cosa hanno in serbo gli astri per tutti gli altri in questo oroscopo del weekend 26-27 marzo.

Oroscopo weekend 26-27 marzo: cosa dicono gli astri

L’Ariete non può proprio lamentarsi. Come riporta il sito Webmagazine24.it sono in arrivo guadagni e cambiamenti sul lavoro. L’amore è pure meno complicato del solito e ci sono novità in vista che riguardano la casa.

Opportunità da cogliere al volo anche per il Toro, che però deve fare attenzione alla gestione economica. Troppe spese, infatti, negli ultimi mesi.

Il Leone è in recupero per quel che riguarda la forma fisica e sebbene sia diffidente in amore il suo fascino lo rende irresistibile.

In arrivo soldi inaspettati per la soluzione di una questione legale per la Vergine, mentre la Bilancia deve prendere in poco tempo una decisione importante.

Si avvicina la rinascita dello Scorpione, e in campo lavorativo è un weekend di chiarimenti.

Decisioni importanti in amore e nel lavoro pure per il Capricorno, il cui weekend si concluderà in maniera dolce nel campo affettivo.

L’Acquario potrebbe perdere la testa per una persona particolare. Le stelle favoriscono le persone creative.

Migliorano le cose in amore per i Pesci, che in questi giorni sono un vulcano di idee. Peccato però che non sia il momento più adatto per metterle in pratica.

I segni in difficoltà

E veniamo alle noti dolenti dell’oroscopo del weekend 26-27 marzo. Come dicevamo saranno giorni di difficoltà per Gemelli, Cancro e Sagittario.

In particolare, weekend nervoso per i Gemelli. Le questioni legali si risolveranno a maggio, e in amore siete ancora pieni di dubbi. Bisogna mantenere la calma, perché ci sono tante cose da fare.

Il Cancro ha la sensazione che in questi giorni nulla vada per il verso giusto. In più, la Luna opposta di sabato 26 lo rende sospettoso.

Forma fisica non al top per gli amici del Sagittario, che potrebbero trovarsi anche a dover discutere. Importante però non scaricare la tensione su chi sta vicino. Dulcis in fundo, la situazione in amore è complicata.

