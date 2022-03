Oroscopo weekend 2-3 aprile: ecco i 3 segni più invidiati in amore e lavoro

Quali sono le previsioni per l'oroscopo del weekend 2-3 aprile? Ce lo dice Paolo Fox, secondo cui saranno 3 i segni che avranno più fortuna in amore e sul lavoro.

Si avvicina il fine settimana ed è tempo di scoprire l’oroscopo del weekend 2-3 aprile. Che cosa succederà nel primo weekend del nuovo mese che sta per arrivare? Quali saranno i segni più fortunati e quali, invece, dovranno faticare un po’ di più? Ce lo dice Paolo Fox.

Come riporta il sito Webmagazine24.it l’oroscopo del weekend 2-3 aprile riserva sorprese positive per 3 segni. Ma veniamo prima alle noti più dolenti.

Oroscopo weekend 2-3 aprile, le previsioni di Paolo Fox

Toro: che vita caotica! Bisogna impegnarsi per i figli, così come per la famiglia o per mantenere stabile una relazione d’amore. Massima attenzione nel settore finanziario. In amore piano piano si recupera.

Tanta agitazione in campo sentimentale per i Gemelli, che devono cercare di dimenticare le persone che li hanno fatti soffrire troppo. Solo voltando pagina si potrà vivere una nuova amicizia.

È tempo di sistemare alcune questioni lavorative ed economiche per gli amici del Cancro, che devono muoversi in prima persona. Occhio però alle spese extra. L’amore, invece, richiede tanta volontà.

Negli ultimi tempi c’è stata tanta incomprensione tra il Leone e il partner, ma dal giorno 5 aprile si riparte.

Gli amici della Vergine devono farsi avanti se negli ultimi tempi ci sono state delle difficoltà sia in amore che sul lavoro. Inutile perdere tempo con le persone troppo testarde e cocciute.

La grinta del Sagittario

Il Sagittario secondo l’oroscopo del weekend 2-3 aprile ha una grande voglia di lottare e di cambiare. Non si esclude qualche discussione in amore. I nati sotto questo segno hanno molta grinta e la testa piena di buone idee. Ci sono diverse situazioni da gestire bene.

Le stelle iniziano a proteggere i sentimenti del Capricorno. I soldi in questo periodo entrano ed escono alla velocità della luce. Emozioni appaganti in vista con le persone nate sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione.

Rivoluzioni in corso per l’Acquario, ma occhio perché si rischia di bruciare troppe emozioni. Ci sono le condizioni per sbrogliare anche le situazioni più complicate.

I Pesci non possono proprio fermarsi, anche perché il weekend è dalla loro parte. Novità in amore, ma gli amici di questo segno stanno giocando troppo in difesa. Bisogna uscire di più.

Oroscopo weekend 2-3 aprile: i segni fortunati

E ora veniamo ai segni più fortunati. L’oroscopo del weekend 2-3 aprile dice che l‘Ariete deve sfruttare bene questo fine settimana. L’amore si risveglia e si ha voglia di viverlo al 100%. Le stelle d’altronde favoriscono gli incontri.

I nati sotto il segno della Bilancia sono pieni di energia, e devono cercare di chiudere un accordo entro e non oltre la fine di aprile. Una crisi che va avanti da troppo tempo verrà superata.

Infine lo Scorpione, che sta dando vita a un nuovo progetto. In amore le stelle vi proteggono fino a venerdì. È il momento giusto per pensare a una casa, o a trasferimenti da fare a breve.

Foto: Shutterstock