Oroscopo weekend 30 aprile – 1 maggio: pioggia di soldi per questo segno

Un segno, nell'oroscopo del weekend 30 aprile - 1 maggio, vivrà giorni molto felici grazie a una condizione economica favorevole. Ecco quale

Un altro mese volge al termine ed è ora di scoprire l’oroscopo del weekend 30 aprile – 1 maggio. Che cosa hanno in serbo gli astri per ciascuno di noi? Qualcuno sarà molto felice perché avrà delle gioie in campo economico. Vediamo di chi si tratta.

Oroscopo weekend 30 aprile – 1 maggio: trionfo dei Gemelli

L’oroscopo del weekend 30 aprile – 1 maggio, come riporta il sito Blastingnews.com vede il trionfo dei Gemelli. Per loro le finanze sono semplicemente al top. Si prevedono anche investimenti molto favorevoli.

Il Toro invece avrà a che fare con spostamenti, più che altro viaggi di lavoro. Il partner perdonerà la vostra assenza grazie a un graditissimo regalo.

Gli amici del Leone si troveranno a dover modificare alcuni dettagli per il perfezionamento di un’idea.

Che cosa riserva l’oroscopo del weekend 30 aprile – 1 maggio al Capricorno? I nati sotto questo segno riusciranno a incastrarsi egregiamente nell’ingranaggio lavorativo del quale fanno parte. In questo modo entreranno in simbiosi con superiori e parigrado.

Weekend felice per i Pesci, soprattutto sabato. Sarà semplice comunicare con partner e figli e godersi l’armonia familiare. Domenica, invece, la prima decade dovrà fare i conti con qualche parolina di troppo che uscirà dalla loro bocca quasi senza rendersene conto.

Le scelte del Cancro

Momento di scelte affettive per i nati sotto il segno del Cancro, soprattutto per quelli della seconda decade. Una scelta difficile ma fondamentale per il loro percorso evolutivo.

L’Acquario dovrà fare di necessità virtù. Il posto in cui si troverà e le persone che lo circonderanno questo weekend non rispecchieranno probabilmente i suoi più intimi desideri, ma tant’è.

Risultati sottotono per il Sagittario, mentre l’Ariete sarà piuttosto nervosetto e simile a una pentola a pressione.

La distrazione della Vergine

Gli amici della Vergine saranno piuttosto distratti. Servirebbe prendere un giorno di ferie dal lavoro per evitare passi falsi.

Lo Scorpione questo weekend avrà poca voglia di prendersi le proprie responsabilità quando ci sarà da sorbirsi una ramanzina dai figli o dal partner.

L’oroscopo del weekend 30 aprile – 1 maggio si chiude con la Bilancia. Questo segno sarà chiamato a rallentare, per dedicare maggior tempo a se stesso favorendo il benessere psico-fisico.

Foto: Shutterstock