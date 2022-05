Oroscopo weekend 7-8 maggio: cosa dicono le stelle, le previsioni segno per segno

Cosa dicono le stelle per il weekend 7-8 maggio? Secondo l'oroscopo di Poalo Fox alcuni segni saranno fortunati

Le stelle per il weekend 7-8 maggio prevedono novità per alcuni segni. Secondo le previsioni di Paolo Fox, per Toro e Leone l’oroscopo è positivo; mentre la bilancia vivrà un momento di riflessione.

Vediamo nel dettaglio cosa dicono le stelle per questo secondo weekend di maggio. Iniziamo proprio dai tre segni che abbiamo citato sopra. L’oroscopo del weekend 7-8 maggio di Paolo Fox per i nati sotto il segno del Toro prevede novità in tutti i campi della vita. Per quanto riguarda l’amore, qualcuno ha una storia da ripristinare, mentre altri si troveranno alle prese con dei problemi in famiglia. Cercate di superarli. Per i single buone notizie: le stelle favoriranno i nuovi incontri.

Per gli amici del Leone inizia un periodo molto interessante; il weekend vi regala molta energia: mettetela a frutto!

Come dicevamo non per tutti i segni il weekend sarà positivo. I nati sotto il segno della Bilancia arrivano da un periodo complicato e negativo. Avete quindi bisogno di un momento di riflessione; questo è il weekend adatto per riappacificavi con qualcuno è importante fare anche una pausa di riflessione. Fate attenzione alle finanze.

Vediamo ora cosa dicono le stelle per il weekend 7-8 maggio per gli altri segni.

Ariete. In questo secondo fine settimana di maggio sarete meno irritabili del solito. Si prospettano tante buone occasioni grazie a Giove nel segno; cercate di coglierle al volo. A non godere di fortuna saranno però le vostre finanze. Fate attenzione.

Periodo sì anche per i Gemelli. Questo è il momento di mettervi in gioco. Tenete gli orecchi e gli occhi ben aperti, perché potrebbe arrivarvi una risposta positiva per una causa in corso. Se state pensando di fare un acquisto importante o di vendere, questo potrebbe essere il momento giusto.

Decisamente periodo negativo in vece per i nati sotto il segno del Cancro. Non è il momento di fare i preziosi o perdere tempo in futili discorsi. Potreste dover trovarvi a risolvere problemi sul lavoro.

Per la Vergine il weekend 7-8 maggio sarà all’insegna del recupero. Il cuore è pronto ad accogliere novità, sopratutto per quanto riguarda i single; per chi è in coppia invece è l’occasione giusta di mettere in cantiere nuovi progetti.

Basta rimandare anche per gli amici dello Scorpione. Se siete innamorati, datevi da fare cercate nuove soluzioni. Per chi è un po’ in stallo, l’amore prese risvegliarsi se saprete seminare i nuovi progetti che avete in mente.

Sagittario: si avvicina anche per voi una fase fortunata. In ambito lavorativo potreste avere la vostra rivincita. In amore, le coppie che vorrebbero cambiare vita potrebbero andare incontro a delle novità.

Amici del Capricorno il periodo sembra un po’ faticoso e complicato. Meglio evitare di fare le cose di fretta.

Acquario. Se state pensando di attuare una rivoluzione e cambiare tutto, beh sappiate che è meglio che siate molto prudenti. Attenzione anche alle questioni economiche.

Infine per i anti sotto il segno dei Pesci, smettetela di ricordare il passato. Sarete in un periodo un po’ bloccato e le giornate intorno al 10 potrebbero essere un po’ pesanti.

Crediti foto@shutterstock