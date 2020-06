Dopo essere sparita dai social, Diana Del Bufalo riappare su Instagram e affida ad un video un lungo sfogo in cui spiega cosa è successo

Il suo account era stato disattivato senza troppe spiegazioni; ora però Diana Del Bufalo riappare sui social e affida ad un lungo post il perché del suo gesto.

Diana Del Bufalo riappare sui social: “Evento traumatico nella mia vita”

Un’assenza che si è fatta notare quella di Diana Del Bufalo dai social, e cha ha portato nei giorni scorsi molti follower ad interrogarsi sul perché fosse sparita. Ora è proprio l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi a rompere il silenzio e in un video, si sfoga spiegando cosa sia successo e tranquillizzando i fan.

Per prima cosa, la Del Bufalo ha tenuto a precisare che nessuno, né un ufficio stampa né un agente l’avesse spinta a fare quel video. Sebbene in molti pensino che nel mondo dello spettacolo ci sia molta falsità, Diana sottolinea come ci siano anche tante persone oneste, ‘un’autentica delizia’. E la spontaneità e la schiettezza sono doti che la cantante e attrice di ‘Che Dio ci aiuti’ ha sempre dimostrato di avere. Poi è arrivata la spiegazione della sua assenza sai social.

“Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone – ha detto Diana Del Bufalo – a cui ho risposto in direct in maniera molto scortese e rabbiosa perché sì, io ho una rabbia repressa a causa di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. Ad agosto è un anno che sto andando in terapia dalla psicologa e con questo non voglio fare la vittima, mi assumo le mie responsabilità, non è una scusa questa ma è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo”.

Poi ha aggiunto come sui social ci sia troppo giudizio su ciò che è diverso da noi, e che per lei invece la diversità è ricchezza:

“Credo debba esserci più tolleranza per la diversità di ognuno di noi: usanze, aspetto e soprattutto pensiero. Oggi sui social c’è troppo giudizio riguardo la diversità, questo mi fa stare molto male”.

Dietro alla chiusura del suo account, anche se per breve tempo, c’è una forma di ‘protesta’ per far sentire la sua voce “Voglio pubblicare sempre cose belle mentre forse voi volevate vedermi arrabbiata, volevate vedermi protestare? Sappiate che io sono un’altra persona, io ho altre idee e le esprimo come desidero.”

Un anno non facile quello vissuto da Diana Del Bufalo, a cui auguriamo di ritrovare la felicità e di tornare a mostrare il suo meraviglioso sorriso.

Crediti foto@Kikapress