Il gossip non si riposa mai e questa volta le sue antenne avrebbero intercettato un nuovo amore: quello tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. Pare che l’attrice sia andata a Lugano a casa del pilota di MotoGP.

Iannone-Buccino, impazza il gossip: showgirl a Lugano, De Lellis chi?

Se il gossip venisse confermato, vorrebbe dire che Iannone ha finalmente voltato pagina dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis. Lei dal canto suo lo ha fatto, tornando tra le braccia del suo Andrea Damante. Ma parliamo del nuovo presunto amore del pilota.

Stando all’occhio attento di Very Inutil People, ci sarebbero tre indizi a sostegno di questa liason. Il primo è dato dai molti like che Cristina e Andrea si sono scambiati sui loro profili Instagram. Il secondo, si trova una stories fatta da Iannone in cui c’era la canzone ‘Cristina’ accompagnata da diverse emoticon molto dolci. Infine il terzo e schiacciante indizio: confrontando una recente foto della Buccino, con una della De Lellis hai tempi della storia con Iannone, sembrerebbe che siano state scattate nello stesso posto, ovvero la casa di Andrea a Lugano. Uguali sono il parquet, il battiscopa e l’intonaco.

Se i rumors venissero confermati, vorrebbe dire che Andrea Iannone ha finalmente voltato pagina e archiviato la storia con Giulia De Lellis. Non solo. Vorrebbe anche dire che Cristina Buccino nonostante il lockdown, sarebbe riuscita a spostarsi fino in Svizzera per raggiungere il suo nuovo amore. Sarà così?

Non ci resta che aspettare e vedere se ci saranno nuovi sviluppi.

Crediti foto@Kikapress