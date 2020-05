La rivalità tra Kate Middleton e Meghan Markle ha origini antiche e parte, secondo le ultime inedite rivelazioni, da una lite avvenuta il giorno prima del matrimonio con Harry. Il motivo? Ridicolo, ecco di che si tratta

Kate Middleton contro Meghan Markle: da quando iniziarono ad odiarsi

Una algida, severa e vestita sempre rispettando i dettami della Famiglia Reale, l’altra più rilassata e incline all’anticonformismo: parliamo di Kate Middleton contro Meghan Markle, due visioni opposte della vita di corte e probabilmente dell’educazione dei figli, che, con le loro diversità, hanno contribuito in questi anni a tener vivo l’interesse per Buckingham e tutto ciò che vi ruota intorno.

Leggi anche: >> GELO TRA WILLIAM, KATE, HARRY E MEGHAN DOPO IL DIVORZIO REALE: IL VIDEO IMBARAZZANTE CHE INCASTRA LA MIDDLETON

Che le due duchesse non siano migliori amiche è cosa nota sin dall’inizio, ma il motivo scatenante della loro tensione – che ha finito per minare anche il rapporto tra William e Harry – è sempre stato nascosto e tenuto all’oscuro ai sudditi. Ora però, spuntano nuove rivelazioni sul perché Kate ce l’abbia con Meghan e non riesca a perdonarla del tutto nonostante gli ultimi tentativi di riavvicinamento avvenuti in occasione del compleanno di Archie, di Louis e di Charlotte.

Leggi anche: >> LADY DIANA E QUELLA TRISTE PROFEZIA SUI SUOI FIGLI: COSA PREDISSE RIGUARDO WILLIAM E HARRY

Kate Middleton contro Meghan Markle, colpa di Charlotte? L’affronto pubblico

A proposito dell’unica femminuccia in famiglia, è stata proprio lei al centro della lite tra le due acerrime cognate durante la preparazione del royal wedding con Harry.

Il giorno prima del fatidico sì – come riportano Daily Mail e New Idea – per la prova generale, Kate Middleton e Meghan Markle ebbero uno scontro acceso per il dress code delle damigelle: nel dettaglio la prima si era impuntata sul fatto che, proprio come per il suo matrimonio, le bimbe che accompagnavano la sposa all’altare, dovevano indossare le calze; l’attrice, invece, voleva esattamente il contrario e effettivamente la spuntò lei alla fine.

Leggi anche: >> KATE TROPPO MAGRA, SPENTA E NERVOSA: FAN PREOCCUPATI PER LA DUCHESSA

“Ci fu un incidente alle prove del matrimonio. La giornata era molto calda e scoppio un’accesa discussione sull’opportunità che le damigelle indossassero le calze. Kate voleva seguire il dress code, Meghan non voleva”.

Leggi anche: >> KATE NON INVECCHIA MAI, SEMPRE IN FORMISSIMA: IL SEGRETO NELLA SUA SPECIALE DIETA

Charlotte e le altre damigelle non sfoggiarono le calze sotto ai loro vestitini bianchi: l’episodio venne tenuto nascosto, ma Lady Middleton – fresca di parto e molto emotiva – ha finito per avere una crisi isterica e piangere per via dello scontro.

Questo affronto ha per sempre segnato il rapporto tra le due minando il rapporto tra William e Harry con la conseguente fuga dei Sussex oltreoceano.

Leggi anche Harry e Meghan, cifra assurda sborsata da Carlo per proteggerli Nonostante abbiano rinunciato ai titoli reali, Harry e Meghan continuano a essere fonte di preoccupazione per Buckingham Palace: il Principe Carlo pagherà di tasca sua per la loro sicurezza, la cifra assurda

Foto@Kikapress