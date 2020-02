Morgan a Vieni da me: “Le donne le violenterei tutte”, Balivo furiosa

Durante il collegamento con Caterina Balivo e Vieni da me, Morgan ha fatto una parodia di cattivo gusto di Junior Cally: “Le donne le violenterei tutte”

Morgan a Vieni da me, triste parodia di Junior Cally: cos’ha detto

Il collegamento pomeridiano di Caterina Balivo dall’Ariston con Francesco Facchinetti si è trasformato in un momento di furia quando ai microfoni di Vieni da me è intervenuto Morgan, in gara con Bugo a Sanremo 2020.

Leggi anche: >> PAURA PER DILETTA LEOTTA POCO PRIMA DELLA DIRETTA A SANREMO 2020: COS’È SUCCESSO IN ALBERGO, FERMATO UN UOMO

L’ex giudice di X Factor si è reso protagonista di una discussa imitazione di Junior Cally presentandosi alle telecamere coperto in volto e delirando sulla violenza delle donne:

“Le donne le violenterei tutte, sono un rap… sono un rapper: io voglio violentare le persone (…) Io sono venuto a fare violenza verbale”.

L’intento di Morgan a Vieni da me era senz’altro quello di fare una parodia della posizione di Cally dopo le numerose e accesissime polemiche in cui è stato coinvolto, ma il cantante è finito per far infuriare la padrona di casa.

Morgan fuori controllo in collegamento a Vieni da me, Caterina Balivo lo zittisce

Indispettita e visibilmente contrariata, infatti, Caterina Balivo ha interrotto il monologo ai limiti del delirante del suo ospite e ha chiosato:

“Non fare la parodia di queste cose, che si muore davvero”.

Morgan a Vieni da me deve per un attimo essersi reso conto di aver esagerato, proprio a poche ore dalla prima serata di Sanremo che Amadeus ha voluto incentrata sulla violenza nei confronti delle donne, così ha tentato di recuperare:

“Non sono un rapper, sono Morgan: la mia era una provocazione al rap e per farvi capire che sono Morgan vi recito un passo de La Divina Commedia”.

Su Twitter quella che l’ex giudice di XF chiama provocazione è stata motivo di grave indignazione da parte degli utenti:

Morgan sempre il solito,una scheggia impazzita .. battuta pessima.#VieniDaMe — 💐🎶Tiki bom bom🌷🎙️ (@ZeusMega) February 4, 2020

“Ci sono donne che muoiono ogni giorno per violenza e trovo di pessimo gusto la battuta di Morgan che sinceramente poteva tranquillamente evitarla #VieniDaMe” “Non ce l’ha per niente con Junior Cally eh? #morgan #vienidame” “Morgan sempre il solito,una scheggia impazzita .. battuta pessima. #VieniDaMe”

Leggi anche Asia Argento risponde a Morgan: tutta la verità sullo sfratto da casa L’appello che Morgan ha lanciato alle sue ex in vista dello sfratto da casa non è stato propriamente ascoltato: Asia Argento ha usato parole molto dure nei confronti del cantante, ecco la sua verità

Foto@Kikapress