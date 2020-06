William preoccupato per il suo futuro, interviene la medium di Lady Diana

Non si placano le polemiche intorno alla Royal Family e in particolare a Kate Middleton, accusata di essere perfida, troppo magra e arricchita, e William che – preoccupato per il suo futuro – consulterebbe una medium, come faceva Lady Diana

Il Principe William chiede aiuto alla medium di Lady Diana

Un articolo del magazine britannico Tatler continua a far tremare Buckingham Palace: nel mirino prima Kate Middleton, accusata di aver rotto con Meghan per ragioni ridicole e di essere spaventosamente magra e perfida, poi è la volta del Principe William.

Il futuro Re d’Inghilterra, infatti, sarebbe finito al centro dell’interesse del tabloid per un vizio più che stravagante, al limite del preoccupante: secondo la rivista il marito di Kate starebbe consultando con una certa insistenza una medium, proprio come era solita fare sua madre Lady Diana.

Anzi, sembra che la chiromante sarebbe esattamente la stessa donna che accoglieva le confidenze, le paure e le remore della compianta Spencer.

La medium di Lady Diana sempre più vicina a William: il principe è seriamente preoccupato

Pare che William accolga la medium con tutte le onorificenze del caso presso Kensington Palace, per avere delucidazioni sul suo futuro come re e in generale sul futuro della sua Famiglia Reale e che le visite siano diventate più frequenti in seguito alla “Megxit”. Pare, dunque, che il primogenito di Carlo e Diana sia profondamente angosciato sia per i rapporti con il fratello Harry sia per la strada da prendere insieme alla nazione.

Dall’articolo emerge inoltre che Kate Middleton elargirebbe grandi sorrisi alla medium di William, ma poi lascerebbe il marito solo con la donna ufficialmente perché vuole lasciargli il suo spazio… Ufficiosamente perché non sarebbe affatto d’accordo con la scelta del Principe di affidarsi al parere, alle suggestioni e alle misteriose previsioni dell’altrettanto oscura veggente.

William, insomma, sembra sempre più vicino alle posizioni di Lady Diana tuttavia Kate cerca come può di tenere a bada le sue preoccupazioni personali e professionali mentre Harry e Meghan – che sarebbero potuti restare in Inghilterra per dare una mano ai Duchi di Cambridge con la fitta agenda di impegni pubblici – si godono la loro vita oltreoceano lontani da tutto.

